Gayretköy, Meluşa’ya şans tanımadı

Gökhan KUZU

İktisatbank BTM 2 yarı final ikinci karşılaşmasında Gayretköy – Kırıkkale’yi Gayretköy’de konuk etti. Gayretköy Stadı’nda dolu tribünler önünde oynanan ve Hakan Ünal’ın yönettiği karşılaşma 3 – 1 tamamlandı.

İlk maçı deplasmanda kazanan Gayretköy sahada daha emin futbol oynarken, ilk devreyi Mehmetali Avunç’un golüyle 1 – 0 önde tamamladı. Mutlak kazanması gereken Kırıkkale, ikinci devrede Ömer Kuruçolak’ın golüyle skoru 1 – 1 yaptı. Ancak ev sahibi olmanın avantajını kullanan Gayretköy, Tarkan Aksoy ve Mehmetali Avunç’un golleriyle maçı 3 – 1 kazanıp, finale yükselirken, Tuzla’nın rakibi oldu.



