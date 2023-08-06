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Gayretköy, Meluşa’ya şans tanımadı

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Gayretköy, Meluşa’ya şans tanımadı
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Gökhan KUZU
İktisatbank BTM 2 yarı final ikinci karşılaşmasında Gayretköy – Kırıkkale’yi Gayretköy’de konuk etti.  Gayretköy Stadı’nda dolu tribünler önünde oynanan ve Hakan Ünal’ın yönettiği karşılaşma 3 – 1 tamamlandı.
İlk maçı deplasmanda kazanan Gayretköy sahada daha emin futbol oynarken, ilk devreyi Mehmetali Avunç’un golüyle 1 – 0 önde tamamladı. Mutlak kazanması gereken Kırıkkale, ikinci devrede Ömer Kuruçolak’ın golüyle skoru 1 – 1 yaptı. Ancak ev sahibi olmanın avantajını kullanan Gayretköy, Tarkan Aksoy ve Mehmetali Avunç’un golleriyle maçı 3 – 1 kazanıp, finale yükselirken, Tuzla’nın rakibi oldu.
 
 
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