Türkmenköy’de başkan Raşit Gürdağ

BTM 1. Lig kulübü Türkmenköy’de Meftun Türker’in istifa kararı sonrasında yapılan olağanüstü genel kurula tek aday olarak giren Raşit Gürdağ kulübün yeni başkanı oldu

Necati KülahlılarBTM Birinci Lig kulüplerinden Türkmenköy’ün genel kurulu pazartesi akşamı yapıldı.Genel kurulda 2022-23 dönemine ait mali tablolar ve faaliyet raporları üyelere okunup onay alındı.Meftun Türker’in istifa kararı sonrasında yapılan olağanüstü genel kurula tek aday olarak giren Raşit Gürdağ kulübün yeni başkanı oldu. Kulübe futbolcu ve kaptan olarak hizmet etmiş olan Raşit Gürdağ, yönetimini de belirledi.