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Eğlencenin nabzı Cage’te atıyor

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Eğlencenin nabzı Cage’te atıyor
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Eğlence sektöründe yaz sezonuna muhteşem bir başlangıç yapan ve “efsane geri döndü” dedirten Cage Club, eğlence severlerin vazgeçilmez mekanı olmaya devam ediyor.

Cage Club’ın başarılı işletmecileri Bayram Sözüdoğru ve Berk Namsoy öncülüğünde büyük fark yaratan Cage Club, Çarşamba, Cuma ve Cumartesi geceleri binlerce kişinin akınına uğruyor, mekanda coşku tavan yapıyor.

Üç gece boyunca ülkenin dört bir yanından eğlence severlerin akınına uğrayan Cage Club, farklı konseptleri, sıra dışı görsel şovları ve dans ekibinin görkemli gösterileriyle konuklarını büyülüyor.

Ülkemizin “en çok tercih edilen” ve “en kaliteli eğlence mekanı” olarak gösterilen Cage Club’ta bayram süresince birçok sürpriz eğlencelere imza atılacak.

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