Play-out hattındakilerin haftası

Aksa 1. Ligin 26. Haftası geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarla tamamlanırken, ligin normal sezonda son 4 haftasına girilirken, play-off ile play-out hattında heyecan her geçen hafta artıyor.
Birinci Ligden şampiyon olarak Süper Lige terfi etmeyi garantileyen M. Değirmenlik sahasında Hamitköy’e karşı kazanarak hanesine bir galibiyet daha eklerken, Hamitköy’üplay-off hattı dışında bıraktı. Ligde 2.lik yarışında Esentepe zorlu Yalova maçını tek golle kazanarak önemli bir engeli aşmayı başararak süper lige göz kırptı. Yalova ise direk terfi etmeyi zora soktu. İkincilik için mücadele eden Gönyeli konuk ettiği düşme hattı içindeki Girne Halk Evi’ni farklı geçerek umutlarını diğer haftalara taşıdı. Girne Halk Evi ise play-out hattına yükselme şansını iyice azaltmış oldu.
Ligde play-out hattı içinde olan Mormenekşe konuk olduğu zorlu Lapta deplasmanından farklı galibiyetle dönerek haftalar sonra deplasmandan galibiyetle dönerek rakibine bir adım daha yaklaştı. Bir başka play-out takımı Ozanköy ise bölge derbisinde Düzkaya’yı mağlup ederek play-out dışına çıkma adına umutlanırken, Uni. Maraş konuk ettiği ikinci devrenin flaş takımı Binatlı’yı mağlup ederek önemli bir 3 puanı daha hanesine yazdırdı. Play-out hattının en altındaki Geçitkale ise konuk ettiği M. HacıaliYılmazköy’ü mağlup ederek rakipleriyle puan farkının açılmasına izin vermedi.
Ligin 26. Haftasında oynanan 8 maçın 6 tanesini ev sahibi takımlar, iki tanesini ise deplasman takımları kazanırken, bu hafta beraberlik çıkmadı.
Tüm maçlarda gol olurken, kale ağları 26 kez havalanarak maç başına 3,5 gol ortalamasına yaklaşıldı. En farklı galibiyeti Mormenekşe deplasmandaLapta’yı 5 -1 mağlup ederek alırken, Esentepe ‘de tek golle galip geldi.
Ligin gol krallığı yarışında zirvede olan Gönyeli’den İlyas Yılmaz bu hafta attığı bir golle gol sayısını 31 yaparken, takipçisi Değirmenlik’ten Kasım Tağman ise 2 gol atarak gol sayısını 26 yaptı ve farkı azalttı.
Bu hafta oynanan8 maçta 40 sarı kart gösterilirken 4’te kırmızı kart çıktı. En fazla kart ise 10 sarı 2 kırmızı kartla Esentepe – Yalova maçında gösterildi.
Haftanın Takımı: Mormenekşe
İkinci devrede istediği sonuçları alamayarak play-out hattından uzaklaşamayan Mormenekşe konuk olduğu en yakın rakibi Lapta karşısında farklı galip gelerek 6 puanlık bir maç kazandı
Haftanın Futbolcusu: Efe Çopur(Esentepe)
Süper Lig için mücadele eden Esentepe ile Yalova arasındaki zorlu mücadelenin tek golünü atan Efe Çopur kritik maçlarda takımını sırtlamaya devam etti. Attığı golle hem 3 puanı getiren hem de süper lig kapısını aralayan Efe Çopur haftanın futbolcusu olmayı hak etti.
Haftanın Teknik Direktörü: Kılıçali Kahraman(Unimar Maraş)
Sezonun ikinci devresinin flaş ekibi Binatlı’yı konuk eden Unimar Maraş takımının teknik direktörü Kılıçlali Kahraman rakibini iyi analiz ederek ve oyuna yerinde müdahalelerle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
Haftanın Hakemi: İsmail Ercan(Gönyeli – Girne Halk Evi)
Haftanın zorlu maçlarından olan Gönyeli – Girne Halk Evi maçında oyunun akışına izin veren, yardımcılarıyla uyum içinde olan ve az kart göstererek maça etki etmeyen İsmail Ercan haftanın hakemi olmayı hak etti.
Haftanın Kareası:
Kürşat(Ozanköy), İzzet(Mormenekşe), Ahmet Can(Gönyeli), İrfan(Geçitkale),
Haftanın Onbiri:
Osman (Esentepe), Mehmet Çavuş (Geçitkale), Halil(Değirmenlik), Orhan(Çanakkale), Mehmet Ergün(U.Maraş), Kahraman(Gönyeli), Gökay(Mormenekşe), Deniz (Esentepe), Yıldıray(U. Maraş) İbrahim(Ozanköy), Kasım(Değirmenlik)
Aksa 1. Lig 26. Hafta sonuçları
Lapta – Mormenekşe: 1 – 5
Baf Ülkü Yurdu – Çanakkale: 1 – 2
U. Maraş – Binatlı: 2 – 0
Değirmenlik – Hamitköy: 2 – 0
Gönyeli – Girne Halk Evi: 4 – 1
Esentepe – Yalova: 1 – 0
Geçitkale – Yılmazköy: 3 – 1
Ozanköy – Düzkaya: 2 – 1
Aksa 1. Lig 27. Hafta programı
Hamitköy – Geçitkale
Girne Halk Evi – Esentepe
Düzkaya – M. Değirmenlik
Binatlı – Baf Ülkü Yurdu
Yalova – Ozanköy
Mormenekşe- Gönyeli
DemsCons. Çanakkale – Lapta
M. HacıaliYılmazköy – Uni. Maraş
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Miracle Değirmenlik SK
|26
|21
|4
|1
|65
|10
|55
|67
|2.
|Esentepe KKSK
|26
|14
|6
|6
|39
|27
|12
|48
|3.
|Gönyeli SK
|26
|14
|3
|9
|58
|32
|26
|45
|4.
|Yalova SK
|26
|12
|6
|8
|40
|36
|4
|42
|5.
|Binatlı YSK
|26
|12
|5
|9
|33
|31
|2
|41
|6.
|Dem s Cons. Çanakkale TSK
|26
|12
|4
|10
|49
|36
|13
|40
|7.
|Hamitköy ŞHSK
|26
|11
|7
|8
|33
|29
|4
|40
|8.
|M. HacıaliYılmazköy SK
|26
|9
|12
|5
|34
|28
|6
|39
|9.
|Düzkaya KOSK
|26
|9
|7
|10
|36
|38
|-2
|34
|10.
|Lapta TBSK
|26
|8
|6
|12
|32
|50
|-18
|30
|11.
|Mormenekşe GBSK
|26
|5
|14
|7
|34
|36
|-2
|29
|12.
|Ünimar Maraş GSK
|26
|7
|8
|11
|35
|41
|-6
|29
|13.
|Ozanköy SK
|26
|6
|11
|9
|37
|50
|-13
|29
|14.
|Geçitkale GSK
|26
|8
|4
|14
|55
|67
|-12
|28
|15.
|Girne Halk Evi
|26
|5
|6
|15
|24
|54
|-30
|21
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|26
|2
|3
|21
|17
|56
|-39
|9