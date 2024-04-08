Play-out hattındakilerin haftası

Aksa 1. Ligin 26. Haftası geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarla tamamlanırken, ligin normal sezonda son 4 haftasına girilirken, play-off ile play-out hattında heyecan her geçen hafta artıyor.Birinci Ligden şampiyon olarak Süper Lige terfi etmeyi garantileyen M. Değirmenlik sahasında Hamitköy’e karşı kazanarak hanesine bir galibiyet daha eklerken, Hamitköy’üplay-off hattı dışında bıraktı. Ligde 2.lik yarışında Esentepe zorlu Yalova maçını tek golle kazanarak önemli bir engeli aşmayı başararak süper lige göz kırptı. Yalova ise direk terfi etmeyi zora soktu. İkincilik için mücadele eden Gönyeli konuk ettiği düşme hattı içindeki Girne Halk Evi’ni farklı geçerek umutlarını diğer haftalara taşıdı. Girne Halk Evi ise play-out hattına yükselme şansını iyice azaltmış oldu.Ligde play-out hattı içinde olan Mormenekşe konuk olduğu zorlu Lapta deplasmanından farklı galibiyetle dönerek haftalar sonra deplasmandan galibiyetle dönerek rakibine bir adım daha yaklaştı. Bir başka play-out takımı Ozanköy ise bölge derbisinde Düzkaya’yı mağlup ederek play-out dışına çıkma adına umutlanırken, Uni. Maraş konuk ettiği ikinci devrenin flaş takımı Binatlı’yı mağlup ederek önemli bir 3 puanı daha hanesine yazdırdı. Play-out hattının en altındaki Geçitkale ise konuk ettiği M. HacıaliYılmazköy’ü mağlup ederek rakipleriyle puan farkının açılmasına izin vermedi.Ligin 26. Haftasında oynanan 8 maçın 6 tanesini ev sahibi takımlar, iki tanesini ise deplasman takımları kazanırken, bu hafta beraberlik çıkmadı.Tüm maçlarda gol olurken, kale ağları 26 kez havalanarak maç başına 3,5 gol ortalamasına yaklaşıldı. En farklı galibiyeti Mormenekşe deplasmandaLapta’yı 5 -1 mağlup ederek alırken, Esentepe ‘de tek golle galip geldi.Ligin gol krallığı yarışında zirvede olan Gönyeli’den İlyas Yılmaz bu hafta attığı bir golle gol sayısını 31 yaparken, takipçisi Değirmenlik’ten Kasım Tağman ise 2 gol atarak gol sayısını 26 yaptı ve farkı azalttı.Bu hafta oynanan8 maçta 40 sarı kart gösterilirken 4’te kırmızı kart çıktı. En fazla kart ise 10 sarı 2 kırmızı kartla Esentepe – Yalova maçında gösterildi.İkinci devrede istediği sonuçları alamayarak play-out hattından uzaklaşamayan Mormenekşe konuk olduğu en yakın rakibi Lapta karşısında farklı galip gelerek 6 puanlık bir maç kazandıSüper Lig için mücadele eden Esentepe ile Yalova arasındaki zorlu mücadelenin tek golünü atan Efe Çopur kritik maçlarda takımını sırtlamaya devam etti. Attığı golle hem 3 puanı getiren hem de süper lig kapısını aralayan Efe Çopur haftanın futbolcusu olmayı hak etti.Sezonun ikinci devresinin flaş ekibi Binatlı’yı konuk eden Unimar Maraş takımının teknik direktörü Kılıçlali Kahraman rakibini iyi analiz ederek ve oyuna yerinde müdahalelerle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.Haftanın zorlu maçlarından olan Gönyeli – Girne Halk Evi maçında oyunun akışına izin veren, yardımcılarıyla uyum içinde olan ve az kart göstererek maça etki etmeyen İsmail Ercan haftanın hakemi olmayı hak etti.Kürşat(Ozanköy), İzzet(Mormenekşe), Ahmet Can(Gönyeli), İrfan(Geçitkale),Osman (Esentepe), Mehmet Çavuş (Geçitkale), Halil(Değirmenlik), Orhan(Çanakkale), Mehmet Ergün(U.Maraş), Kahraman(Gönyeli), Gökay(Mormenekşe), Deniz (Esentepe), Yıldıray(U. Maraş) İbrahim(Ozanköy), Kasım(Değirmenlik)Aksa 1. Lig 26. Hafta sonuçlarıLapta – Mormenekşe: 1 – 5Baf Ülkü Yurdu – Çanakkale: 1 – 2U. Maraş – Binatlı: 2 – 0Değirmenlik – Hamitköy: 2 – 0Gönyeli – Girne Halk Evi: 4 – 1Esentepe – Yalova: 1 – 0Geçitkale – Yılmazköy: 3 – 1Ozanköy – Düzkaya: 2 – 1Aksa 1. Lig 27. Hafta programıHamitköy – GeçitkaleGirne Halk Evi – EsentepeDüzkaya – M. DeğirmenlikBinatlı – Baf Ülkü YurduYalova – OzanköyMormenekşe- GönyeliDemsCons. Çanakkale – LaptaM. HacıaliYılmazköy – Uni. Maraş