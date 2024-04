Türkmenköy kulübüne ve futbolcularına ceza yağdı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 5-7 Nisan 2024 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Hasan Bahtıkara (Türkmenköy ASK)

2 Maç

Yaşar Tosun (Türkmenköy ASK)

2 Maç

Mustafa Karabetca (Denizli SK)

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Eren Kandemir (Vadili TÇBSK)

Önder Sezar Mangu (Türkmenköy ASK)

Seyhan Keskinel (Türkmenköy ASK)

BTM KURULU KARARLARI

1) 07.04.2024 tarihinde 20849 maç numarası ile Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda oynanan Türkmenköy ASK – Demirhan SK Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig Play-Out maçının gözlemci ve hakem raporları incelenmiş olup, müsabakanın bitiş düdüğünden sonra çıkan olaylara ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır;

a) Türkmenköy ASK takımının 103021 lisans numaralı futbolcusu Raşit Gürdağ’a DT 44/1 uyarınca 3 müsabakadan men cezası verilmesine,

b) Türkmenköy ASK takımının 108957 lisans numaralı futbolcusu Mertkan Uzun’a DT 44/1 uyarınca 5 müsabakadan men cezası verilmesine,

c) Türkmenköy ASK takımına çıkan olaylar neticesinde DT 52/4 uyarınca 5.000 TL (Beş bin Türk Lirası) para cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.