UniLig’de Final Four zamanı

Basketbol Musmer UniLig’de iki ay süren grup aşamasının tamamlanmasının ardından Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi, bugün başlayacak “Final Four”da mücadele edecek

Bu yıl MusmerTrading Limited ana sponsorluğunda organize edilen Basketbol UniLig’de artık sona gelindi. 19 Nisan Cuma günü yarı finaller, 21 Nisan Pazar günü ise final mücadelesi yapılacak.

İki ay süren grup aşamasının tamamlanmasının ardından Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi, “Final Four”a kalma başarısı gösterdi.

Final Four yarı finalinde 19 Nisan Cuma günü saat 18:00’de Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi, saat 20:00’de ise Yakın Doğu Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi karşı karşıya gelecek. Kazanan takımlar 21 Nisan Pazar günü final mücadelesinde UniLig şampiyonluğu için mücadele verecek. Mücadeleler UKÜ Arena’da oynanacak.

Final Four öncesinde bugün UKÜ Arena’da basın toplantısı düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı, KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu, MusmerTrading Limited adına La Nouba İşletme Müdürü Hasan Çolakoğlu birer konuşma yaptı.

Bu konuşmaların ardından da Final Four’a kalan takımların antrenörleri ve birer oyuncusu organizasyonla ilgili düşüncelerini dile getirdiler.

KINACI: LİGİN KALİTESİ ARTTI

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı yaptığı kısa konuşmada şu ifadelere yer verdi; “geçen yılın üzerinde bir organizasyon yapmak adına kolları sıvadık ve bunu başardığımızı düşünüyoruz. Çetin bir yarış olduğunu düşünüyoruz. Dört takımımız da Final-Four’a gelebilmek için büyük bir mücadele gösterdi. Bu yıl ligimize sponsor olan MusmerTradingLimited’e de organizasyona vermiş oldukları katkıdan dolayı çok teşekkür ederiz. Bu yıl ligin kalitesinin arttığı düşüncesindeyiz ve güzel bir finalle de ligi tamamlayacağız. Herkesi bekliyoruz”

NASIROĞLU: BASKETBOLUN OLDUĞU HER YERDE BİZ VARIZ

KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu ise “Şubat ayında başlayan bir UniLig organizasyonu ve içerisinde biz de varız. Basketbolun olduğu her yerde biz varız. Tüm takımlara başarılar dileriz.

ÇOLAKOĞLU: SPOR VE SPORCUNUN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

MusmerTradingLimited’e adına toplantıda yer alan La Nouba İşletme Müdürü Hasan Çolakoğlu, “bu yıl ilk kez MusmerTrading Limited olarak ana sponsorluğunu üstlendiğimiz MusmerUniLig’de artık sona gelindi.İki ay süren grup aşaması sonrasında 4 takım final-four’a kalma başarısı gösterdi.

Bu süre zarfında bir birinden güzel ve çekişmeli maçlar izledik. Katılan tüm takımları MusmerTrading Limited olarak gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ederiz.Bizler MusmerTrading Limited ailesi olarak bu tür organizasyonlara sponsor olarak spor ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz.Düzenlenen bu basın toplantısı aracılığıyla sizleri 19 Nisan Cuma günü yarı final, 21 Nisan Pazar günü ise UKÜ Arena’da oynanacak final heyecanını beraber yaşamaya davet ediyoruz.”

Federasyon Başkanları ve organizasyonun ana sponsorunun konuşmasının ardından Final Four’a kalma başarısı gösteren takımların antrenörleri ve birer oyuncusu duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Ardından ise basın toplantısı tamamlandı.