banner875
banner885
Pile, Akova’dan şen döndü
Pile, Akova’dan şen döndü
4 0
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası tamamlandı
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası tamamlandı
10 0
 
Bülent Ersoy, hayatının filmi için anlaştı
Bülent Ersoy, hayatının filmi için anlaştı
36 0
Yaşinses Yeşilova’ya, Aksel Karşıyaka’ya gitti
Yaşinses Yeşilova’ya, Aksel Karşıyaka’ya gitti
42 0
Aslan evinde fire vermedi
Aslan evinde fire vermedi
21 0
ABD Temsilciler Meclisi'nde seçim krizi: 3'üncü turda da sonuç çıkmadı
ABD Temsilciler Meclisi'nde seçim krizi: 3'üncü turda da sonuç çıkmadı
35 0
DAÜ uzatmada kazandı
DAÜ uzatmada kazandı
29 0
banner878

Türkmenköy, Kaplıca’nın fiyakasını bozdu

banner476

Türkmenköy konuk ettiği namağlup Kaplıca Karadeniz 61 takımını 3 -1 mağlup ederek rakibine ilk mağlubiyeti tattırarak 2. sıraya yükseldi

banner825
Türkmenköy, Kaplıca’nın fiyakasını bozdu
BTM 1. Lig Kırmızı Grup 5. Hafta mücadelesinde zirve hesabı yapan yenilgisiz takımlardan Kaplıca Karadeniz 61 takımı konuk olduğu Türkmenköy’e 3-1 mağlup olarak hem 2. sıradaki yerini kaybetti hem de ilk mağlubiyetini aldı.

Ev sahibi Türkmenköy’ün maça iyi başlaması sonrasında 21. dakikada Yiğit’in golüyle 1 – 0 öne geçti. Daha sonra Kaplıca takımının oyunsa dengeyi sağlaması sonrasında 45. dakikada Deniz’in golüyle beraberliği yakaladı. Uzatma dakikalarında Türkmenköy takımının kazandığı penaltıyı  kullanan Hasan Bahtıkara golü atarak ilk devrenin skorunu 2-1 olarak belirledi.
İkinci devrede yine oyun üstünlüğünü eline alan Türkmenköy 67. dakikada Hasan Külahlılar’ın golüyle skoru 3-1 yaptı. Geriye kalan dakikalarda gol olmadı ve maç 3-1 Türkmenköy üstünlüğünde tamamlandı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.