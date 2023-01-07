Türkmenköy, Kaplıca’nın fiyakasını bozdu

BTM 1. Lig Kırmızı Grup 5. Hafta mücadelesinde zirve hesabı yapan yenilgisiz takımlardan Kaplıca Karadeniz 61 takımı konuk olduğu Türkmenköy’e 3-1 mağlup olarak hem 2. sıradaki yerini kaybetti hem de ilk mağlubiyetini aldı.
Ev sahibi Türkmenköy’ün maça iyi başlaması sonrasında 21. dakikada Yiğit’in golüyle 1 – 0 öne geçti. Daha sonra Kaplıca takımının oyunsa dengeyi sağlaması sonrasında 45. dakikada Deniz’in golüyle beraberliği yakaladı. Uzatma dakikalarında Türkmenköy takımının kazandığı penaltıyı kullanan Hasan Bahtıkara golü atarak ilk devrenin skorunu 2-1 olarak belirledi.
İkinci devrede yine oyun üstünlüğünü eline alan Türkmenköy 67. dakikada Hasan Külahlılar’ın golüyle skoru 3-1 yaptı. Geriye kalan dakikalarda gol olmadı ve maç 3-1 Türkmenköy üstünlüğünde tamamlandı.
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