Pile, Akova’dan şen döndü

Stad: Akova Eray Vudalı Stadı
Hakemler: Olgun Canik, Özal Çağlayan, Berkay Uygun
German Gold Akova: Hüseyin, Ahmet(Davut), Hasan Ankaralı(Ümit), Adem(Osman), Barış, Sevban, Hasan Kordal(Ömer), Murat, Koray, Hakan, Oğuzhan
Pile: Berke, Mehmet, Hasankan, Mert Ulusoy(Tugay), Doğukan(Mert Sakallı), Ahmet(Süleyman), Ada, Serhan(Abdülbaki), Deniz(Nahit), Enes
Goller: Dk. 18 ve 38 Enes, Dk. 73 Deniz (Pile)
İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grup 5. Hafta karşılaşmasında Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan German Gold Akova – Pile mücadelesinin galibi 3 -0’lık skorla konuk Pile oldu.
Konuk takım Pile’nin kontrollü oyunu nedeniyle kendi sahasında kabul ettiği mücadelede kontra ataklarla bulduğu gollerle sahan galip ayrılmayı bildi.
Pile’ye galibiyeti getiren golleri 18 ve 38’nci dakikada Enes ve 73. dakikada Deniz kaydetti. Pile aldığı bu galibiyetle 7 puana yükselerek 5. Sıraya yükseldi. Akova ise 7. Sıraya geriledi.
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