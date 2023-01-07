banner875
banner885
Pile, Akova’dan şen döndü
Pile, Akova’dan şen döndü
47 0
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası tamamlandı
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası tamamlandı
10 0
 
Bülent Ersoy, hayatının filmi için anlaştı
Bülent Ersoy, hayatının filmi için anlaştı
37 0
Yaşinses Yeşilova’ya, Aksel Karşıyaka’ya gitti
Yaşinses Yeşilova’ya, Aksel Karşıyaka’ya gitti
42 0
Aslan evinde fire vermedi
Aslan evinde fire vermedi
22 0
ABD Temsilciler Meclisi'nde seçim krizi: 3'üncü turda da sonuç çıkmadı
ABD Temsilciler Meclisi'nde seçim krizi: 3'üncü turda da sonuç çıkmadı
35 0
DAÜ uzatmada kazandı
DAÜ uzatmada kazandı
29 0
banner878

Pile, Akova’dan şen döndü

banner476

İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grup mücadelesinde son sıradaki Pile konuk olduğu Akova’yı 3-0 mağlup ederek rakibinin üstüne çıkarak rahat bir nefes aldı

banner825
Pile, Akova’dan şen döndü
Stad: Akova Eray Vudalı Stadı
Hakemler: Olgun Canik, Özal Çağlayan, Berkay Uygun
German Gold Akova: Hüseyin, Ahmet(Davut), Hasan Ankaralı(Ümit), Adem(Osman), Barış, Sevban, Hasan Kordal(Ömer), Murat, Koray, Hakan, Oğuzhan
Pile: Berke, Mehmet, Hasankan, Mert Ulusoy(Tugay), Doğukan(Mert Sakallı), Ahmet(Süleyman), Ada, Serhan(Abdülbaki), Deniz(Nahit), Enes
Goller: Dk. 18 ve 38 Enes, Dk. 73 Deniz (Pile)
 
İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grup 5. Hafta karşılaşmasında Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan German Gold Akova – Pile mücadelesinin galibi 3 -0’lık skorla konuk Pile oldu.
Konuk takım Pile’nin kontrollü oyunu nedeniyle kendi sahasında kabul ettiği mücadelede kontra ataklarla bulduğu gollerle sahan galip ayrılmayı bildi.
Pile’ye galibiyeti getiren golleri 18 ve 38’nci dakikada Enes ve 73. dakikada Deniz kaydetti. Pile aldığı bu galibiyetle 7 puana yükselerek 5. Sıraya yükseldi. Akova ise 7. Sıraya geriledi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.