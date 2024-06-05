Türkkan, Çetinkaya ile anlaştı

Serbest transfer hakkını kullanan Tremeşeli H. Dumlupınar’ın tecrübeli file bekçisi Türkkan Delideniz Çetinkaya'ya transfer oldu.
Geçen sezon Gençlik Gücü’nden kiralık olarak kaleyi koruyan Kemal Bağbal’ın takımına dönmesi sonrasında kaleci arayışlarına başlayan sarı kırmızılılar Türkkan Delideniz ile anlaştı.
TÜRKKAN YUVAYA VEDA ETTİ
Türkkan eski takımı Dumlupınar'a sosyal medya sayfasından veda etti: Veda paylaşımı şöyle:
Ayrılıklar da sevdaya dahildir.Alt yapısından çıktığım sonra yuvama evime döndüğüm canım kulübüm son beş buçuk sezonumuzu verdiğimiz abilerim öz kardeşlerim iyiki varsınız çok başarılı olacağınıza geleceğin bir çok yıldızına sahip ailem elveda zamanı, sizleri çok seviyorum güzel ailem Hüseyin Mertol hocama artı çok büyük bir parantez açmak isterim ne hakkın ne yaptıkların üstümde hakkı ödenmez kral hocam görüşmek üzere, herkese hakkım helaldir tüm yöneticilerime hocalarıma başarılar.
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