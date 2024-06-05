Kansu ile Esentepe yolları ayırdı

Aksa 1. Lig’de başarılı bir sezon sonucunda 2. olarak Süper Lige yükselen Esentepe’de teknik direktör Davut Kansu ile yollar ayrıldı.

Uzun yıllardır Esentepe’de teknik direktörlük görevi yapan Kansu, başarılı geçen sezon sonrasında, yeni sezonda farklı takım çalıştırma hedefiyle kırmızı beyazlılardan ayrılık kararı aldı.

İbrahim Beyazbayram başkanlığındaki Esentepe yönetim kurulu da yeni teknik direktör arayışlarına başladı.



