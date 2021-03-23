Türkiye’nin rakibi Hollanda

2022 Dünya Kupası'nda Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nda bulunan Türkiye A Milli Takımı, ilk maçında yarın Hollanda’yı konuk edecek

2022 Dünya Kupası'nda Avrupa Elemeleri'nde ilk 3 hafta maçları, ara verilmeden yapılacak. İlk hafta maçları yarın ve 25 Mart Perşembe günü, ikinci hafta 27-28 Mart, üçüncü hafta ise 30 Mart-31 Mart tarihlerinde oynanacak.

Elemelerin ilk gününde, A, D, E, G ve H gruplarında 12 karşılaşma yapılacak.

TÜRKİYE'NİN İLK RAKİBİ HOLLANDA

Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık'ın yer aldığı G Grubu'nda bulunan Türkiye A Milli Takımı, ilk maçına bugün çıkacak.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda'yı ağırlayacak millilerin mücadelesi, 19.00'de başlayacak.

Avrupa Elemeleri'nde mücadele edecek 55 takımdan elemeleri geçen 13 takım, Dünya Kupası'na vize alabilecek.

Elemelerde gruplarını ilk sırada tamamlayan 10 takım, doğrudan Dünya Kupası vizesi alacak. 10 grup ikincisi ise UEFA Uluslar Ligi'nde en iyi dereceye sahip iki takımın aralarına katılmasıyla play-off turu maçlarına çıkacak.

