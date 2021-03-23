Halilibrahim’den spora döneceklere tavsiyeler

Süleyman Halilibrahim, bugün açılacak salonlarda uzun aradan sonra spora dönecekler için açıklamalarda bulunurken, “Hızlı sonuç almak için acele etmeyin, hedeflerinizi belirleyin, tüm kas gruplarını çalıştıran içerikteki antrenmanları tercih edin, tutulmalardan korkmayın ve profesyonel destek alın.” tavsiyelerinde bulundu

Vücut geliştirme ve fitnessantrenörü Süleyman Halilibrahim, uzun aradan sonra spora dönecekler için açıklamalarda bulundu.

Salonların bugün açılacak olması ile ilgili olarak bilgilendirmelerde bulunan Süleyman Halilibrahim’in açıklamaları şöyle:

“Sağlıklı bir yaşam için spor yapmanın önemi büyüktür. Ancak, bazı sebeplerden dolayı birkaç hafta spora ara verildikten sonra, tekrar başlamadan önce oluşabilecek sorunları bilmelisiniz. Bilinçsizce başlanan spor, vücudunuza yarardan çok zarar getirebilir.Bu yüzden dikkat etmemiz gereken bazi noktalar şu sekildedir;

A-HIZLI SONUÇ ALMAK İÇİN ACELE ETMEYİN

Spora uzun aradan sonra geri dönen biri, süreci çabuk atlatmak için yanlış stratejiler belirleryebilir. Eski ağırlıklarına, eski fiziğine dönmek için gereken zamandan daha az bir zamanda kendini zorlayabilir. Acele eder. Bu sadece sakatlık riskini ve yorgunluğu artırmaktadır.

Hangi sporu yaparsanız yapın ondan üç haftadan fazla uzak kaldıysanız mutlaka bir adaptasyon programı uygulayın. Adım adım yavaş yavaş yüklenmeleri artırın. Örneğin;

En son kaldırdığınız ağırlığın %60 – %70’i ile.

Yüksek nabızda bir antrenman yapıyrsanız nabız aralığını düşürüp,

10 km koşuyorsanız düşük tempoda 5-6 km ile,

Bir haftada 8 idman yapıyorsanız bunu 4 yapıp,

5 round torbada çalışmak yerine düşük eforla 2-3 roundla başlayabilirsiniz.

B-HEDEFLERİNİZİ BELİRLEYİN

Hangi spor branşı olursa olsun ara verdikten sonra tekrar başlamadığınız noktada hedeflerinizi belirlemeniz sizin için olmazsa olmazlar arasında yer almalıdır.Bu noktada sizi çalıştıran antrenörünüz ile görüşüp ortak hedef belirlemeniz süreci kolayca atlamanıza yardımcı olacaktır.

B - TOTAL BODY İÇERİKLİ ANTRENMANLARI TERCİH EDİN

Vücudunuzu adapte etmek için orta eforda tüm vücudunuzu çalıştırarak başlayın. Yaptığınız spora göre ağırlık kaldırmak için de esneklik için de bu geçerlidir. Bölgesel çalışmalarla başlamak aynı kasa haftada belki de bir kez zaman ayırmak ve adaptasyon sürecini uzatmak anlamına gelecektir.

C- OLUŞABİLECEK TUTULMALARDAN (HAMLIK AĞRILARI) KORKMAYIN

Doğal olarak belli bir dinlenme sürecinin ardından kaslarımızda oluşabilecek laktik asit oranı normalden yüksek seviyelere ulaşabilir.Bu süreç sporcu tarafından beklenen bir durum olmalıdır.Planlı ve kademeli bir antrenman temposunun ardından bu ağrılarda ciddi azalma olacaktır.

D-PROFESYONEL DESTEK ALIN

Takım sporlarında(futbol,basketball) antenörünüzün dediklerine bire bir uymaya çalışın. Bireysel sporlarda örneğin vücut geliştirme – fitnesste gerekirse profesyonel danışmanlık almanız sağılınızı koruma ve sakatların önlenmesi açısından sizin faydanıza olacaktır.

Sonuç olarak birçok nedenden dolayı hangi spor branşı olursa olsun ara verildikten sonra adaptasyon sürecini iyi değerlendirmek gerekir.Kas hafızamız bu süreçte en büyük destekçilerimizden biri olacağını unutmayın.Sporla kalın, sağlığınızı koruyun.”



