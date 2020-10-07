Türkiye pes etmedi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Almanya ile özel maçta karşı karşıya geldi.
Maçın ilk yarısını ev sahibi Almanya, Julian Draxler'in 45+1. daikada attığı golle 1-0 önde kapattı. Milli Takım Ozan Tufan'ın süper golüyle 50. dakikada eşitliği yakaladı: 1-1
Neuhaus, 58. dakikada Almanya'yı yeniden öne geçirdi: 2-1
Ay-yıldızlılarımız, Efecan'ın 66. dakikadaki golüyle skora bir kez daha denge getirdi: 2-2
Almaya, 81'de Waldschmidt ile 3-2 öne geçti.
Türkiye 94+4'te Kenan Karaman'la 3-3'lük eşitliği yakaladı.