Korkulan olmadı

Lefkoşa-Mağusa anayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, orta refüje çıktı, aracıyla takla atıp karşı şeritte tavanı üzerinde durdu. Kazada yaralanan olmadı
İsa TABAK
Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun Aslanköy Ulukışla arasında sürücünün aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kaza yürekleri ağza getirirken, yaralanan olmaması yüreklere su serpti.
Dün saat 14.50 sıralarında, 42 yaşındaki Akil İnce yönetimindeki DA 825 plakalı araç ile Lefkoşa — Gazimağusa anayolu Aslanköy — Ulukışla arasında Gazimağusa istikametine seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan yoldan çıkıp sağ orta refüje çarpıp takla atması sonucu trafik kazası meydana geldi.
Kaza sonucu herhangi bir yaralanma olmazken, kaza sırasında karşı şeritten araç gelmemesi büyük şans olarak değerlendirildi.