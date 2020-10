Türkiye Milli Takımının aday kadrosu açıklandı

Özel maçta Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak olan Türkiye A Millî takımının aday kadrosu açıklandı

Türkiye A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı. Özel maçta Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak olan A Millî takımı aday kadrosu açıklandı.

Kaleciler: F. Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır

Defans: M. Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, C. Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım

Orta Saha: Cengiz Ünder, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Emre Kılınç

Forvet: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman