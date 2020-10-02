Antep'te kazanan yok

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın son anları büyük çekişmeye sahne olurken mücadele 1-1 eşitlikle sonra erdi

Süper Lig’in 4. Haftasının açılış maçında Gaziantep FK Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlanırken ikinci yarının 64. Dakikasında oyuna 27. Dakikada Edgar Le’nin yerine giren Gaston Campi Trabzonspor’u 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın 88. Dakikasında Gaziantep FK’da Max’im Flavio’nun müdahalesi sonrası yerde kaldı. VAR’ın uyarısı sonrası penaltı kazanan Gaziantep FK’da Maxim topu 90+3 dakikada gole çevirirken Flavio ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Flavio bu sezon henüz 4. haftada ikinci kırmızı kartını görmüş oldu.

Penaltı pozisyonuna itiraz eden Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica kırmızı kart gördü.

Maçın sonuna 9 dakika uzatma verilirken uzatma dakikalarında her iki takımda ciddi pozisyonlar yakalasa da karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ligin geride kalan haftalarında henüz galibiyetle tanışamayan ve 2 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, puanını üçe çıkardı. Trabzonspor ise ligde ikinci beraberliğini alarak 5 puana yükseldi.