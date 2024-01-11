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Türkiye Kupası'nın formatı değişti

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Türkiye Kupası'nın formatı değişti
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası'nın yeni formatı ile oynanmasına karar verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası'nın yeni formatı ile oynanmasına karar verdi. Sezon başında Şampiyonlar Ligi'nin formatını hazırlayan Hypercube firmasının, yaptığı değer arttırıcı çalışma sonrasında TFF Yönetim Kurulu'na sunduğu rapor ile şekillenen yeni format eleme turları, grup müsabakaları ve final aşamalarından oluşacak. Eleme ve final aşamaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Grup müsabakaları ise 24 takımın katılımı ile 6 takımlı 4 grupta, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde de uygulanacak olan Swiss Sistem'e göre oynanacak. Mevcut statüdeki eleme turlarında seri başı takımın kendi sahasında oynaması kuralı ise yeni statüde uygulanmayacak." ifadeleri yer aldı.
Açıklamaya göre, yeni formatta gruplara katılım hakkı elde edecek 24 takım lig ve başarı sırasına göre 3 torbaya ayrılacak ve her torbadan 2'şer ekip olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak. Grup içerisinde yer alan her takım A, B ve C torbasından birer ekip ile olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Grup müsabakaları sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek.
Gelecek sezon Türkiye'yi UEFA kupalarında temsil edecek 5 takımın doğrudan grup müsabakalarına katılacağı, diğer 19 takımın ise eleme turları sonrasında grupta yer alma hakkı elde edeceği kaydedildi.
 
 
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