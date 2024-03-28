Türkiye Kupası'nda tarihler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı final ilk maçları 23-24 Nisan, ikinci maçları ise 8-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Final maçı da 23 Mayıs tarihinde oynanacak.
Yarı final ilk maçlarının programı
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarının programı da açıklandı.
İlk maçların programı şöyle:
23 Nisan Salı:
20.30 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)
24 Nisan Çarşamba:
20.30 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Papara Park)
8-9 Mayıs tarihlerinde oynanacak yarı final rövanş maçlarının müsabaka programı ise daha sonra açıklanacak.
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