Dusan Tadic hız kesmiyor

Fenerbahçe'nin 10 numarası DusanTadic, kariyerinin en etkili sezonlarından birini yaşıyor. 41 maçta ilk 11'deki yerini alan Sırp futbolcu, takımına 13 gol-13 asistlik katkı sağladı

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı DusanTadic, istikrarlı bir grafik çiziyor. Sarı lacivertli takımda herhangi bir sakatlık yaşamayan Tadic, 46 maçta sahadaki yerini aldı.

Bu maçların 41'ine ilk 11'de başlayan Sırp futbolcu, 13 kez fileleri sarstı, 13 de gol pası verdi.

Tadic, ligde ortalama 52 virgül 9 kez topla buluştu ve 2 virgül 2 kilit pas verdi. Sol kanattaki etkili performansıyla İsmail Kartal’ın değişilmezi olan deneyimli futbolcu, takımına her 96 dakikada bir skor katkısı sağladı.

DusanTadic kariyer sezonuna ise Ajax formasıyla imza attı. 2018-2019 sezonunda Hollanda Ligi’nde ipi göğüsleyen Ajax, o sezon Hollanda Kupası’nı da müzesine götürdü.

Avrupa’da başarılı bir sezon geçiren Hollanda ekibi, Şampiyonlar Ligi yarı finaline kadar yükselmişti.

DusanTadic o sezon 55'i ilk 11'de olmak üzere 56 maçta forma giydi; 38 kez fileleri havalandırdı ve 22 gol pası verdi.

Bu başarılı dönem, Tadic’in 5 yıl sürecek Ajax macerasının ilk sezonu olarak da kayıtlara geçti.



