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Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Sarı lacivertlilerin galibiyet golleri Batshuayi'den geldi. Fenerbahçe 7. kez kupayı kazanma başarısı gösterdi

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Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
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STAT: Gürsel Aksel
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral
FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat – Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Peres, Arao, Zajc (Dk. 74 Osayi Samuel), Arda (Dk. 90+1 Mert Hakan), İrfan Can Kahveci (Dk. 84 Rossi), Valencia (Dk. 74 İsmail), Batshuayi (Dk. 90+1 Serdar Dursun)
BAŞAKŞEHİR: Muhammed – Ömer Ali, Duarte, Touba (Dk. 78 Aleksic), Caner (Dk. 34 Lima), Berkay Özcan, Biglia (Dk. 34 Karzev), Figueiredo, Serdar (Dk. 34 Januzaj), Deniz (Dk. 85 Şener), Keny
GOLLER: Dk. 1 ve Dk. 29 Batshuayi (Fenerbahçe)
 

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaştı. 
Sarı lacivertliler, 46. saniye ve 29. dakikada Michy Batshuayi'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılıp Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
Michy Batshuayi, 46. saniyede Başakşehir ağlarına attığı golle Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası finallerindeki en erken golüne imza atmış oldu.
Fenerbahçe, 2012-13 sezonundan bu yana ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandı.
 
 
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