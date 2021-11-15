Türkiye, Katar yolunda kritik virajda

Türkiye 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık'ı 6-0 mağlup ederek, grupta oynayacağı son maç olan Karadağ maçını beklemeye başladı. Norveç ve Hollanda'nın puan kaybıyla birlikte Türkiye'ye 2022 Dünya Kupası'na direkt katılma şansı da doğdu

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele eden Türkiye, son maçta Cebelitarık'ı 6-0'lık skorla geçerek 9 maçta 18 puana ulaştı.

Böylece genel averajda Norveç'i geçen A Milliler, Karadağ ile oynayacağı son maç öncesinde Dünya Kupası biletini almak ya da play-off oynamak için avantajlı konuma geçti.

KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu'ndaki son maçını 16 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda oynayacak.

Maç, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Futbolseverler, Karadağ Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.

HOLLANDA NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye'nin kaderini belirleyecek bir diğer karşılaşma ise Hollanda'da oynanacak.

Grupta lider konumda bulunan Hollanda, 3. sıradaki Norveç'i ağırlayacak. Bu karşılaşma da Karadağ Türkiye maçı ile aynı saatte (22.45) oynanacak.

KARŞILAŞMANIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye'nin, Karadağ ile yapacağı maçı, Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Podgorica Şehir Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada düdük çalacak Siebert'in yardımcıları Jan Seidel ve ChristianGittelmann olacak.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDER?

İşte Dünya Kupası için alternatif senaryolar:

1. Türkiye Karadağ'ı yenerse, Hollanda-Norveç maçının sonucunu bekleyecek.

Norveç Hollanda'yı deplasmanda mağlup etse bile genel averaja bakılacak.

2. Türkiye tek farklı galip gelirse, Norveç'in Hollanda'yı en az 3 farkla mağlup etmesi gerekecek. Bu durumda Hollanda elenirken, Türkiye play-off oynayacak.

Play-off'lara 10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nden gelecek 2 takım katılacak.

12 takımın yer aldığı elemelerde iki turu da geçen 3 takım 2022 Katar Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

3. Hem Türkiye hem de Norveç'in berabere kalması durumunda Türkiye grubu 2. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanacak.

4. Karadağ'e yenilirsek, Norveç'in de kaybetmesini bekleyeceğiz. Bu maçlarda alının skorlara göre genel averaj ikinciyi belirleyecek.

5. Türkiye kazanır, Hollanda kaybederse, A Milli Takım genel averajda Norveç'i geçmesi durumunda direkt olarak 2022 Katar Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

