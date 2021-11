Cumhuriyet Kupasını, Cihan ve Nilüfer kazandı

Cumhuriyet Kupası Golf Turnuvasında Erkekler Net Birinciliğini 38 puan ile Cihan Aydın, kadınlar Net Birinciliğini 39 puan ile Nilüfer Talay aldı

Kuzey Kıbrıs Golf Federasyonu organizasyonu ile gerçekleşen Cumhuriyet Kupası Golf Turnuvası 14 Kasım Pazar gün Esentepe’deki Korineum Golf & Beach Resort’ta oynandı.

Yerel kulüpler CMC Golf Kulübü ve Korineum Golf Kulübü golfçüleri yanında Türkiye’den Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü ve Kemer Golf & Country Club’tan da oyuncuların katılımıyla gerçekleşen turnuva, Stableford formatında ve 18 çukur olarak ve Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak oynandı.

Turnuva’nın erkekler Net Birinciliğini 38 puan ile Cihan Aydın alırken, Sertaç Yeşilçimen 36 puan ile ikinci, Hasan Kasapoğluları ise yine 36 puan ve back nine skor ile üçüncülüğü elde etti. Turnuvada kadınlar Net Birinciliğini 39 puan ile Nilüfer Talay alırken, Julie Barnes 37 puan ile ikinci, Sofia Raskin ise 35 puan ile üçüncü oldu.

Turnuvanın Gross Birinciliğini ise 33 Puan ile Bodrum Golf Kulübü Kaptan’ı İsmail Erdoğan kazandı. Turnuvanın diğer ödülleri olan bayrağa en yakın vuruş (nearest to the pin) ödülünü kadınlarda 8.5 metre ile Elit Aydın alırken, erkeklerde de 2.4 metre ile Mehmet Ziylan kazandı. En uzun vuruş ödülünü (longest drive) erkeklerde Tuna Kurt alırken, kadınlarda da Eileen Brader aldı.

Turnuva sonrası gerçekleşen kokteylle birlikte ödül törenine geçildi. Törende Golf Federasyonu Başkan’ı Dr. Hasan Garabli turnuvaya katılan herkese teşekkür ederken kazananları kutladı.

Kazananlara kupaları Korineum Golf & Beach Resort sahibi Dr. Günay Çerkez, Türkiye Golf Federasyonu eski başkanı ve Trabzonspor Futbol Kulübü başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kuzey Kıbrıs Golf Federasyonu başkanı Dr. Hasan Garabli, Bodrum Golf Kulübü başkanı Fikret Öztürk, Bodrum Golf Kulübü Kaptan’ı İsmail Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Golf Federasyonu Kaptan’ı Hasan Kasapoğluları ve Kaptan Yardımcısı Olgun Emirzade tarafından verildi.