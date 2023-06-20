banner913
banner932
Marmara ve DAÜ avantajlı
Marmara ve DAÜ avantajlı
9 0
“Sanat İyileştirir”, resim sergisi büyüledi
“Sanat İyileştirir”, resim sergisi büyüledi
26 0
 
11 0
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun iki oyunu prömiyer yapacak
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun iki oyunu prömiyer yapacak
10 0
“Bölgesel işbirliği geliştirilmeli”
“Bölgesel işbirliği geliştirilmeli”
12 0
Bedelli askerlik yoklaması 3 Temmuz’da yapılacak
Bedelli askerlik yoklaması 3 Temmuz’da yapılacak
24 0
Amcaoğlu’ndan vefa örneği
Amcaoğlu’ndan vefa örneği
51 0
banner915

Türkiye, Galleri ikinci devrede yıktı

banner953

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i 2-0 yendi

banner825
Türkiye, Galleri ikinci devrede yıktı
banner931

Türkiye, Galler'i Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda konuk etti. 

Konuk ekipte Joseff Morrell 41. dakikada kırmızı kart gördü. İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda Türkiye A Milli Takımı eksik rakibine karşı baskısını artırdı. 64'te Hakan Çalhanoğlu penaltı atışında kaleci Ward'ı geçemedi. 

72. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ortasında Umut Nayir ile 1-0 öne geçtik. 80'de ise Arda Güler ceza sahası dışından attığı muhteşem golle farkı ikiye çıkardı: 2-0. 

Bu sonucun ardından Galler'i iki golle geçen Türkiye, D Grubu'nda puanını 9'a çıkararak zirvedeki yerini korudu. Galler ise 4 puanla 4. sırada kaldı.

banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.