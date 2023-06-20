Türkiye, Galleri ikinci devrede yıktı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i 2-0 yendi

Türkiye, Galler'i Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda konuk etti.

Konuk ekipte Joseff Morrell 41. dakikada kırmızı kart gördü. İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda Türkiye A Milli Takımı eksik rakibine karşı baskısını artırdı. 64'te Hakan Çalhanoğlu penaltı atışında kaleci Ward'ı geçemedi.

72. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ortasında Umut Nayir ile 1-0 öne geçtik. 80'de ise Arda Güler ceza sahası dışından attığı muhteşem golle farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Bu sonucun ardından Galler'i iki golle geçen Türkiye, D Grubu'nda puanını 9'a çıkararak zirvedeki yerini korudu. Galler ise 4 puanla 4. sırada kaldı.