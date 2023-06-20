Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda 15 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve yoğun bakımda tutulan 26 yaşındaki Mustafa Özdoğan’ın gözlerini açtığı bildirildi

Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda 5 Haziran’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve o günden bu yana yoğun bakımda yaşam savaşı veren 26 yaşındaki Mustafa Özdoğan’dan sevindiren haber geldi

“beyin kanaması ve iç kanama” teşhisiyle yoğun bakımda tedavi gören Mustafa Özdoğan’ın gözlerini açtığı bildirildi.

Mustafa’nın annesi Zehra Özdoğan sosyal medya hesabından müjdeli haberi şöyle duyurdu:

“Senin eserin bu gülüş annem

Sen geldin kalbim güldü.

Yanımızda olan dua eden herkesten Rabbim binlerce kez razı olsun bu zafer hepimizin.

Oğlumuz canımız uyandı Allahıma binlerce kez şükürler olsun”

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Mustafa Özdoğan, 5 Haziran gününün ilk saatlerinde, alkollü şekilde direksiyon başına geçen Berk Sicimoğlu’nun kullandığı araçta yolcu olarak bulunuyordu. Sicimoğlu, Ağıllar çemberinde direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bordür taşlarına çarpmış, ardından da takla atarak yol dışında tekerlekleri üzerinde durmuştu.

Kaza sonucu 2’si ağır 4 kişi yaralanmıştı.

