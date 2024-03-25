Türkiye, Avusturya’nın konuğu olacak

Başkent Viyana'daki ErnstHappelStadyumu'nda oynanacak maç, 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem DanieleChiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden GiovanniBaccini ve DavideImperiale yapacak.
Milli Takım, üç gün önce oynadığı hazırlık maçında deplasmanda Macaristan'a 1-0 kaybetti. Avusturya ise iki gün önce oynadığı özel maçta deplasmanda Slovakya'yı 2-0 yendi.- EURO 2024'te Türkiye F, Avusturya D Grubu'nda
Türkiye'nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Avusturya da EURO 2024'te mücadele edecek.
Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ve Çekya ile mücadele edecek.
Avusturya ise şampiyonada D Grubu'nda yer alıyor. Avusturya, Fransa, Hollanda ve A yolu play-off galibi (Galler-Polonya) ile karşı karşıya gelecek.
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