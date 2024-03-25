Hem üst taraf, hem alt taraf Arap saçına döndü

AKSA BİRİNCİ LİG 24. HAFTA PANORMASIAksa 1. Ligin 24. Haftası geride kalırken, ligde geçtiğimiz hafta süper lige yükselmeyi garantileyen Değirmenlik bu hafta da şampiyonluğunu ilan etti.Diğer yandan doğrudan süper lige yükselme yarışı ile play-off yarışında heyecan yükselirken, alt taraf ise Arap saçına döndü.İkincilik yarışında olan Esentepe ile Gönyeli arsındaki maçı Esentepe kazanarak bir adım daha Süper Lige yaklaşırken, Yalova’da kazanmaya devam ederek Esentepe’nin ensesinde yarışı sürdürüyor.Bu hafta play-off hattındaki takımlardan sadece Yalova kazanırken, Gönyeli, M. Hacıali Yılmazköy ve Binatlı haftayı puansız kapattı. Son haftalarda düşüşte olan Dem’s Cons. Çanakkale ile Hamitköy haftayı galibiyetle kapatarak play-off hattına yeniden yaklaştılar.Play-out hattındaki takımlardan Unimar Maraş ile Mormenekşe arasındaki mücadele beraberlikle sonuçlanırken, diğer play-out hattındaki takımlar Ozanköy ile Geçitkale evlerinde kaybettiler. Bu arada ligin dibindeki Baf Ülkü Yurdu – Girne Halk Evi mücadelesinden galibiyetle ayrılan Girne Halk Evi play-out hattına iyice yaklaştı.Aksa 1. Ligde bu hafta oynanan 8 maçın 5 tanesini deplasman takımları kazanırken, iki maçı da ev sahipleri kazandı bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Oynanan maçlarda gol kısırlığı yaşanırken, bir maç golsüz tamamlandı. Toplam 20 gol atılan bu haftada maç başına 2,5 gol ortalamasına ulaşılarak sezon ortalamasının altında bir hafta oldu. En farklı galibiyeti Çanakkale konuk olduğu Geçitkale’yi 3 – 0 yenerek elde etti.Gol krallığı yarışında zirvede olan Gönyeli’den İlyas Yılmaz attığı bir golle gol sayısını 30 yaparken, takipçisi Değirmenlik’ten Kasım da 1 gol atarak gol sayını 24 yaptı.Bu hafta oynanan 8 maçta 38 sarı kart çıkarken, hiç kırmızı kart çıkmadı. En fazla sarı kart ise 12 taneile Ozanköy-Hamitköy maçında gösterildi.Haftanın Takımı: Esentepeİkinci devreye kötü bir başlangıç yapan Esentepe takımı ilk 3 hafta sonrasında toparlanırken, son haftalarda aldığı galibiyetler serisine Süper Lig hedefindeki Gönyeli’yi evinde mağlup ederek devam etti.Haftanın Futbolcusu: Asrın Sönmez (Yalova)Yalova takımı konuk olduğu Lapta takımını zor da olsa 3 – 2 mağlup ederken, bu galibiyette genç golcüsü Asrın attığı gol ve oynadığı futbolla büyük katkı koyarak haftanın futbolcusu olmayı hak etti.Haftanın Teknik Direktörü: Afün GirgenGirne Halk Evi’nin tecrübeli teknik adamı Afün Girgen, Baf Ülkü Yurdu deplasmanında uzun süre geride götürdüğü karşılaşmada oyuncularını iyi motive etmesi ve yerinde değişikliklerle sahadan 2 -1 galip ayrılmasını bildi.Haftanın Hakemi: Şakir Azizoğlu(Gönyeli Esentepe)Süper Lig için mücadele eden iki takım olan Gönyeli ile Esentepe arasındaki zorlu mücadelenin orta hakemliğini yapan Şakir Azizoğlu maç boyunca pozisyonlara yakınlığı ve çaldığı doğru düdüklerle iyi bir maç yönetti.Haftanın Kareası:Ozan Mercan(Mormenekşe), Barın Bozak(Çanakkale), Serhat Deste(Hamitköy(, Erhan Çınar(Değirmenlik)Haftanın Onbiri:Osman(Esentepe), Serkan(Düzkaya), Orhan(Çanakkale), Emre(Esentepe), Hasan (Hamitköy), Semih(Değirmenlik), Selçuk(Yalova), Emek(Esentepe), Mustafa(GHE), Berkant (Çanakkale), Efe(Esentepe).Aksa Birinci Lig 24. Hafta sonuçlarıBaf Ülkü Yurdu – Girne Halk Evi: 1 – 2Lapta – Yalova: 2 – 3Maraş – Mormenekşe: 0 – 0Geçitkale – Çanakkale: 0 – 3Ozanköy – Hamitköy: 1 – 2Düzkaya – Yılmazköy: 1 – 0Gönyeli – Esentepe: 1 – 2Değirmenlik – Binatlı: 2 – 0Aksa Birinci Lig 25. Hafta programıHamitköy – DüzkayaBinatlı – GeçitkaleM. Hacıali Yılmazköy – M. DeğirmenlikEsentepe – OzanköyGirne H. Evi – LaptaYalova - GönyeliMormenekşe – Baf Ü. YurduDems. Cons. Çanakkale – Unimar Maraş