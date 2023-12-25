Turkcell Süper Kupa maçını Bitigen yönetecek

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 29 Aralık 2023 Cuma günü Al-Awwal Park'ta saat 20.45'te başlayacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasını Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Mustafa Savranlar üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Volkan Bayarslan yapacak.

