Alanyaspor’un çıkışı sürüyor

Trenyol Süper Lig'in 18. haftasında CorendonAlanyaspor, YılportSamsunspor'u 3-1 yendi. Turuncu yeşilli kulüp üst üste 3. galibiyetini alırken, yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.
Ev sahibi takım ilk yarıyı 14. dakikada Yusuf Özdemir, 27. dakikada Ahmet Oğuz'un golleriyle önde kapattı. Mouandilmadji, 86'da farkı 1'e indirse de, Janvier 90+3'te farkı yeniden ikiye çıkardı.
Ligde Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yenen Alanyaspor, Samsunspor galibiyetiyle puanını 20 yaptı. Düşme hattında bulunan YılportSamsunspor ise 15 puanda kaldı.
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