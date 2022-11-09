Türk Ocağı’nda Yusuf üzüntüsü

Cihangir maçında sol dizinden sakatlanarak oyuna devam edemeyen Türk Ocağı futbolcusu Yusuf Karaaziz’in ön çapraz bağlarının koptuğu bildirildi

Aksa Süper Lig ekibi Türk Ocağı futbolcusu Yusuf Karaaziz, geçtiğimiz Cuma akşamı oynanan Cihangir maçında sol dizinden sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Yusuf'un yapılan doktor kontrolünün ardından sol dizinde ön çapraz bağların koptuğu ve sezonu kapattığı Türk Ocağı Kulübü sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Türk Ocağı’nın paylaşımı şöyle:

“Futbolcumuz Yusuf Karaaziz, geçtiğimiz günlerde oynanan cihangir maçında sol dizinden sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Yusuf'un yapılan doktor kontrolünün ardından sol dizinde ön çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu maalesef kapattığı bilgisini üzülerek bildiririz.

Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü olarak kendisine acil şifalar diler en yakın zamanda yeşil sahalara dönmesi dileğiyle”

