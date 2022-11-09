CONİFA 2023 Avrupa Şampiyonası ile ilgili CONIFA Avrupa Başkanı AlbertoRischio ile birlikte basın toplantısı yapan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu “2017’den daha görkemli bir şampiyonaya imza atacağız” dedi

NECATİ KÜLAHLILARBağımsız Futbol Federasyonları Birliği (CONIFA) tarafından düzenlenen ve bu yıl 3-11 Haziran 2023 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs’ta yapılacak olan 2023 Avrupa Şampiyonası ile ilgili basın toplantısı CONIFA Avrupa Başkanı AlbertoRischio ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nun katılımıyla düzenlendi.Turnuva detaylarını görüşmek için ülkemizde bulunan CONIFA Avrupa Başkanı AlbertoRischio ve ekibi ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu organizasyonla ilgili açıklamalarda bulundular.SERTOĞLU “TÜM IŞIKLANDIRILMIŞ STATLARDA MAÇLAR OYNATMAYI HEDEFLİYORUZ”Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yer alan basın toplantısında KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu yaptığı açıklamada daha önceden tecrübeleri olduğunu ancak bu defa daha profesyonel ve daha güzel olması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.Sertoğlu “2017 yılında CONİFA Avrupa şampiyonasını gerçekleştirdik ve 2023 yılında yine ev sahipliği yapacağımız 2023 CONİFA Avrupa Şampiyonası 12 takımla gerçekleşecek. 2017’den daha görkemli bir şampiyonaya imza atacağız” dedi.Ülkemize gelen CONİFA Avrupa Başkanı Rischio ve ekibiyle statları ve otellerİ gezdiklerini belirten Sertoğlu, “Tüm ışıklandırılmış statlarda maçlar oynatmayı hedefliyoruz. Statları gezip incelemiş olup tüm bölgelerde maçların gece oynanmasını planlıyoruz” dedi.RİSCHİO “KENDİ DÜŞÜNCEM ‘EVE DÖNÜYORUZ’ ŞEKLİNDEDİR”CONİFA Avrupa Başkanı AlbertoRischio ise açıklamasında Kuzey Kıbrıs’IN, CONIFA’nın her zaman bir parçası olduğunu belirterek “kendi düşüncem ‘eve dönüyoruz’ şeklindedir. Haziran ayında 12 takım burada olacak. Covid-19’dan dolayı futbolda bir duraksama yaşandı ama burada devam edecek” dedi.Organizasyona 15 başvurunun olduğunu açıklayan Rischio turnuvada biri Kuzey Kıbrıs olacak şekilde 12 takımın yer alacağını, diğer takımları önümüzdeki ay KTFF’ye bildireceklerini söyledi.3 GRUPTA MÜCADELEToplantıda 3-11 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak turnuvanın formatı hakkında bilgi verilirken, 12 takımın üç grupta 4’erli olacak şekilde ayrılacağı, daha sonra 8 takımın çeyrek finale yükselerek, sırasıyla yarı final ve final oynayacağı ifade edildi. Mağlupların da maçları olacağı belirtilen açıklamada özellikle bir sonraki Avrupa Şampiyonası’na katılmak için 5-6.’lık maçının da oynanacağı aktarıldı.Turnuvada ilk 4 içerisinde yer alacak olan takımların Meksika’da 2024 yılında düzenlenmesi planlanan Dünya Kupası’na katılım hakkı elde edeceği, ilk altı içerisindeki takımların da 2026 Avrupa Şampiyonası’na katılım hakkı elde edeceğini açıklandı.