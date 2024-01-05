Aksa Süper Lig ekibi Türk Ocağı kulübünün sezon başında transfer ettiği futbolcuların transfer ücretlerini ödemediği gerekçesiyle, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulu sarı siyahlılara transfer yasağı getirdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, AKSA Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı’na transfer yasağı getirdi.

Federasyon Yönetim Kurulu’nun verdiği cezanın gerekçesi ise Türk Ocağı’nın sezon başında kadrosuna kattığı dört futbolcu için ödenmesini taahhüt ettiği çeklerin karşılıksız çıkması veya ödenmemesi. KTFF talimatlarına göre ilgili oyuncular kulüplerine geri dönerken, 2023-2024 sezonu ara transfer döneminde sarı siyahlılara transfer yasağı uygulanması kararlaştırıldı.

KTFF Yönetim Kurulu’nun 5 Ocak 2024, Cuma günü aldığı kararlar şöyle:

Göçmenköy İYSK’nın KTFF’ye yapmış olduğu şikayet üzerine Türk Ocağı Limasol SK’nın Musa Şanlıer transferinde kullanılmak üzere Göçmenköy İYSK’ya vermiş olduğu 30.10.2023 tarihli Limasol Türk Kooperatif Bankası çekinin karşılıksız çıkmasından dolayı ve/veya ilk transfer dönemine kadar ödenmediği tespit edilmiştir. Bu nedenle KTFF Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı’nın 19. Maddesi gereği, ilgili futbolcu için kulüplerin yapmış olduğu transferin iptaline ve KTFF kayıtlarındaki Musa Şanlıer’in Göçmenköy İYSK’ya tekrardan kaydı yönünde düzeltilme yapılmasına karar verilmiştir. Yine aynı maddenin (b) fıkrası gereği, Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü’ne bir dönem (2023-2024 ara transferi) transfer yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

Yonpaş Dumlupınar SK’nn KTFF’ye yapmış olduğu 25.12.2023 tarihli şikayet üzerine Türk Ocağı Limasol SK’nın İbrahim Köse ve/veya Tahsin Kaya ile ilgili olarak vermiş oldukları transfer çeklerinin karşılıksız çıkmasından dolayı ve/veya ilk transfer dönemine kadar ödenmediği tespit edilmiştir. Bu nedenle KTFF Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı’nın 19. Maddesi gereği, Tahsin Kaya ile ilgili kulüplerin yapmış olduğu transferin iptaline ve KTFF kayıtlarındaki Tahsin Kaya’nın Yonpaş Dumlupınar SK’ya tekrardan kaydı yönünde düzeltilme yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca, aynı transfer işlemi içerisinde bulunan İbrahim Köse’nin 3. bir kulübe transferinden dolayı dönüş mümkün olmadığı nedeniyle ilgili kulübün bu futbolcu ile ilgili taahhüt ettiği 350.000 TL’nin, Devlet Katkısından kesilerek Yonpaş Dumlupınar SK’ya verilmesine karar verilmiştir. Yine aynı maddenin (b) fıkrası gereği, Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü’ne bir dönem (2023-2024 ara transferi) transfer yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

Yeniboğaziçi DSK’nın KTFF’ye yapmış olduğu 02.01.2024 tarihli şikayet üzerine Türk Ocağı Limasol SK’nın Serhat Özuğurlu transferinde kullanılmak üzere Yeniboğaziçi DSK’ya vermiş olduğu 08.10.2023 ve/veya 08.11.2023 tarihli Limasol Türk Kooperatif Bankası çeklerinin karşılıksız çıkmasından dolayı ve/veya ilk transfer dönemine kadar ödenmediği tespit edilmiştir. Bu nedenle KTFF Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı’nın 19. Maddesi gereği, ilgili futbolcu için kulüplerin yapmış olduğu transferin iptaline ve KTFF kayıtlarındaki Serhat Özuğurlu’nun Yeniboğaziçi DSK’ya tekrardan kaydı yönünde düzeltilme yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca, KTFF’de var olan 03.08.2023 tarihli taahhütnamenin iptal edilmesine karar verilmiştir. Yine aynı maddenin (b) fıkrası gereği, Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü’ne bir dönem (2023-2024 ara transferi) transfer yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

