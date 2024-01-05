Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 27-30 Aralık 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;



KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Barış Kaya (Yenicami AK), Bünyamin Elma (Gönyeli SK), Hudaynazar Dovletnazarov (Doğukent SK), Ömer Bayraktar (Gönyeli SK), Yusuf Altıner (Mesarya SK)

2 Maç: Çağlar Toklu (Mesarya SK), Nersin Osman (Esentepe KKSK)

3 Maç: Hüseyin Ege Maraba (Pera L. Gençler Birliği SK)



TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç:Hamza Uçar (Gönyeli SK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

İlker İnceler (Miracle Karşıyaka ASK)

Kaan Savaşkan (Lefke TSK)

İbrahim Çıdamlı (Göçmenköy İYSK)

Gökhan Özer (Küçük Kaymaklı TSK)

Muhammed Ali Uçar (Küçük Kaymaklı TSK)

Hüseyin Yeşilbaş (Geçitkale GSK)

Ufuk Şimşek (Mağusa Türk Gücü)

Muhittin Tümbül (Cihangir GSK)

Okan Göktürk (Mesarya SK)

Mejdi Direniş (Alsancak Yeşilova SK)

Olcay Mahmut Aykut (Yonpaş Dumlupınar TSK)

Kahraman Dönmez (Gönyeli SK)

Ali Kerim Yeşim (Baf Ülkü Yurdu)

Süleyman Şeb (Hamitköy ŞHSK)

Eşref Özkul (Girne Halk Evi)

Furkan Doğan (Miracle Karşıyaka ASK)

Laurys Ndong Meye (Cihangir GSK)

