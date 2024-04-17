Okan Buruk rekorları altüst ediyor

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde tarihinin en başarılı dönemini yaşıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, lig tarihinde bir kulüple maç başına en çok puan toplayan teknik direktör konumunda bulunuyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, iki sezonda elde ettiği sonuçlarla taraftarın gönlünde taht kurmayı başardı.

Bu sezon ligde 87 puan toplayan sarı kırmızılılar, 4 puan daha alırsa kulüp rekorunu kıracak.

Geçtiğimiz sezonun başında göreve gelen Okan Buruk, 66 lig maçında görev yaptı. Galatasaray, bu karşılaşmaların 54'ünü kazanırken; 7 beraberlik, 5 de mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar, bu süreçte alınabilecek 198 puanın 169'unu hanesine yazdırdı.

Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak ligde maç başına 2,56'lık puan ortalaması yakaladı.

Tecrübeli çalıştırıcı, lig tarihinde bir kulüple maç başına en çok puan toplayan teknik direktör konumunda bulunuyor.

Galatasaray, Okan Buruk ile son iki sezonda tüm kulvarlarda 89 karşılaşmada mücadele etti. Ligde 66 maç yapan sarı kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda 8, Turkcell Süper Kupa'da 1 kez sahaya çıktı.

Okan Buruk'un öğrencileri, Avrupa'da ise toplam 14 maçta boy gösterdi. Galatasaray; 89 maçta 68 galibiyet, 10 beraberlik, 11 de mağlubiyet aldı.



