Turgut Kaçar, Gençler Birliği yolcusu

Miracle Değirmenlik ile Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Turgut Kaçar’ı kadrosuna katmak isteyen Gençler Birliği, bonservisi Yonpaş Dumlupınar’da bulunan oyuncu için görüşme yaparak söz kesti

Birinci Lig ekiplerinden Gençler Birliği yeni sezon için kadro çalışmalarına erken başladı.

İskele ekibi kadro oluşturma çalışmalarına başlarken Miracle Değirmenlik ile Süper Lig’e yükselmebaşarısı gösteren Turgut Kaçar’ı kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Bonservisi Yonpaş Dumlupınar’da bulunan oyuncu için temasa geçen Gençler Birliği, sarı kırmızılı kulüple büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi. Transferin ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.

2021-22 sezonunu Miracle Değirmenlik ile geçiren ve Süper Lig’e yükselme sevinci yaşayan Turgut Kaçar, Play-off mücadelesiyle beraber 15 gol kaydetti.



