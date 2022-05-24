Turgut Kaçar, Gençler Birliği yolcusu

Birinci Lig ekiplerinden Gençler Birliği yeni sezon için kadro çalışmalarına erken başladı.
İskele ekibi kadro oluşturma çalışmalarına başlarken Miracle Değirmenlik ile Süper Lig’e yükselmebaşarısı gösteren Turgut Kaçar’ı kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Bonservisi Yonpaş Dumlupınar’da bulunan oyuncu için temasa geçen Gençler Birliği, sarı kırmızılı kulüple büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi. Transferin ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.
2021-22 sezonunu Miracle Değirmenlik ile geçiren ve Süper Lig’e yükselme sevinci yaşayan Turgut Kaçar, Play-off mücadelesiyle beraber 15 gol kaydetti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.