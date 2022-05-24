banner762
banner815
Semih ve Sercan, Cihangir’le anlaştı
Semih ve Sercan, Cihangir’le anlaştı
72 0
U14 kadınlarda Ozanköy, erkeklerde Levent üçüncü
U14 kadınlarda Ozanköy, erkeklerde Levent üçüncü
7 0
 
Birçok yorum ve eleştiri suç kapsamına alınacak
Birçok yorum ve eleştiri suç kapsamına alınacak
19 0
21 0
İskele bölgesi Gençlik ve Spor Festivaliyle renklendi
İskele bölgesi Gençlik ve Spor Festivaliyle renklendi
19 0
İç Mekân Bitkilerinin Bilim Destekli 7 Faydası
İç Mekân Bitkilerinin Bilim Destekli 7 Faydası
22 0
18 0
banner797
banner794

Turgut Kaçar, Gençler Birliği yolcusu

banner476

Miracle Değirmenlik ile Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Turgut Kaçar’ı kadrosuna katmak isteyen Gençler Birliği, bonservisi Yonpaş Dumlupınar’da bulunan oyuncu için görüşme yaparak söz kesti

banner825
Turgut Kaçar, Gençler Birliği yolcusu
Birinci Lig ekiplerinden Gençler Birliği yeni sezon için kadro çalışmalarına erken başladı.
İskele ekibi kadro oluşturma çalışmalarına başlarken Miracle Değirmenlik ile Süper Lig’e yükselmebaşarısı gösteren Turgut Kaçar’ı kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Bonservisi Yonpaş Dumlupınar’da bulunan oyuncu için temasa geçen Gençler Birliği, sarı kırmızılı kulüple büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi. Transferin ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.
2021-22 sezonunu Miracle Değirmenlik ile geçiren ve Süper Lig’e yükselme sevinci yaşayan Turgut Kaçar, Play-off mücadelesiyle beraber 15 gol kaydetti.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.