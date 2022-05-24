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19 Mayıs Futbol Şenliği yapıldı

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19 Mayıs Futbol Şenliği yapıldı
Vadili Türk Çiftçiler Birliği yönetim ile Vadili Belediyesi iş birliğinde organize edilen “19 Mayıs Futbol Şenliği” yapıldı. Vadili 14 Ağustos stadında başlayan ve 3 gün boyunca süren “19 Mayıs futbol şenliğinde” genç kızlar-erkekler, master erkekler, yıldızlar karmaların katılımı mücadele etti. İlk kez yapılan organizasyona büyük ilgi gösterilirken, bölge Belediye başkanları, Kulüp başkanları, yöneticiler, Vadili’de görev yapmış eski teknik adamların da katılması memnuniyet yarattı. 
“TAKIMINI KUR BİZE KATIL”
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde, “Takımını kur bize katıl” sloganı ile Ayşe Menteş tarafından organize edilen 19 Mayıs futbol şenliğinde yeni kurulan Vadili kız takımın tanıtımıyla başladı. Vadili’de geçmişte futbol oynamış eski futbolculardan oluşan yıldızlar karmalarından oluşan takımlar arasında oynanan karşılaşmalar görülmeye değerdi. Masterlerde ise Vadilimasterleri, Yeniboğaziçimasterleri, Lapta masterleri arasında oynanan karşılaşmalarda eski futbolcular hünerlerini ortaya koydu. Vadili altyapı takımı ile Çetinkaya altyapı takımları arasında oynanan karşılaşma nefesleri kesti. Karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde katılımcılara kupa, madalyalar ve plaketleriVadili Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü başkanı Menderes Aktaş, Vadili Belediye başkanı Mehmet Adahan, 19 Mayıs futbol şenliğini organize eden Ayşe Menteş tarafından verildi.
BÖLGEDE SES GETİRDİ
“Takımını kur bize katıl” sloganı ile “19 Mayıs futbol şenliği” organize eden Ayşe Menteş, “19 Mayıs Futbol Şenliği” daha önce bu bölgede yapılmadığından dolayı çok güzel bir organizasyon olduğuna vurgu yaparak, üç gün boyunca oynanan karşılaşmalarda çok güzel hareketlerin yanında birliktelik, dostluk havasında geçerken, temel amaçlarının ise Vadili Spor Kulübü’nün eski günlerdeki gibi birlik beraberliğin sağlanması, eski parlak ve başarılı günlere dönülmesi adına atılan adımların atıldığı organizasyon bölgede ses getirdiğini dile getirdi.
 
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