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Kartal, son nefeste kanatlandı

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Kartal, son nefeste kanatlandı
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Trendyol Süper Lig'in 35'inci haftasında Beşiktaş, Rizespor'u konuk etti. Zorlu karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynandı. Heyecan dolu mücadelede Ali Şansalan düdük çaldı. Beşiktaş, Rizespor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.
Beşiktaş'ın golleri 7. dakikada Omar Colley, 65. dakikada Milot Rashica ve 90+7. dakikada Joe Worrall'dan geldi. Rizespor ise 5. dakikada İbrahim Olawoyin ve 68. dakikada Emirhan Topçu ile ağları havalandırdı.
Süper Lig'de puanını 54'e çıkaran Beşiktaş 4. sırada yer aldı. 49 puanda kalan Rizespor ise 8. basamakta bulunuyor.
 
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