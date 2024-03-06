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Tur ikinci maça kaldı

Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Cihangir karşısında geriye düşen ve 29. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Göçmenköy maçı beraberlikle tamamladı

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Tur ikinci maça kaldı
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Stat: Lefkoşa Atatürk Stadı.
Hakemler: Şakir Azizoğlu, Berk Bağrıkara, Serdar Gürpınar
Göçmenköy: Kıvanç, Reşit, İ. Çıdamlı, Bilal, Kadir, Quentin Debouto(Bekir), G. Toure, Eray, Samet(Mevlut),Remzi, Issac
Cihangir: Hasancan, Yankı, Selçuk,L. Meye, A. Öztürk(Engin), Mikail(Çağrı), İ. Karadal, Hakan, Nurettin(Sercan), Berkem, Berhan(M. Tümbül)
Goller: Dk. 63 Remzi (Göçmenköy), Dk. 22 L.Meye(Cihangir)
Kırmızı Kart: Dk. 29 Kadir (Göçmenköy)
 
Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası Çeyrek final ilk maçında Göçmenköy ile Cihangir Lefkoşa’da karşı karşıya geldi.
17. dakikadaki Cihangir atağında L. Meye’nin şutunda defanstan seken topu A. Öztürk tamamladı, Bilal topu uzaklaştırmayı başardı.
22. dakikada Cihangir öne geçti. Berhan’ın pasında L. Meye topla ceza alanına girdikten sonra yerden düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.
29. dakikada rakibine faul yapan Kadir ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
43.dakikada Göçmenköy’den İ. Çıdamlı’nın kullandığı kornerde Debouto’nun altı pas içerisinden vuruşunda kaleci Hasancan çizgi üzerinden ayakları ile topu uzaklaştırdı.
53. dakikada Göçmenköy rakip ceza alanının hemen dışında serbest vuruş kazandı. İ. Çıdamlı’nın vuruşunda top kaleciden döndü, dönen topa Samet vurdu bu kez Hakan çizgi üzerinden uzaklaştırdı.
63. dakikada Göçmenköy aradığı golü buldu. G. Toure’nin şutunda defanstan seken topa Remzi vurdu, kalecinin müdahalesi yeterli olmadı ve skor 1-1 oldu.
89. dakikadaki Göçmenköy atağında G. Toure’nin şutunda kaleci Hasancan topu kornere attı. Kornerden gelen topa yine Remzi vurdu Hakan bir kez daha çizgi üzerinden uzaklaştırarak rakibinin öne geçmesini önledi. Taraflar tur adına birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
 
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