Göçmenköy’den anlamlı hareket

Göçmenköy, yaşadığı kalp krizi nedeniyle sahalardan uzak kalan Cihangir futbolcusu Babacar Diop’a bugün oynanan Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçı öncesi çiçek takdim etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Atatürk Stadı’nda yer alan Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek final mücadele öncesinde Göçmenköy’den anlamlı bir hareket geldi. Göçmenköy kaptanı Bilal Ceylan, Süper Lig’in 20’nci haftasında Mağusa Türk Gücü maçında kalp krizi geçiren Babacar Diop’a çiçek takdiminde bulunurken, bu anlamlı hareketi tribünler de alkışladı.



