banner913
banner932
Eşitliği bozamadılar
Eşitliği bozamadılar
14 0
Enflasyonda artış
Enflasyonda artış
25 0
 
Galatasaray savunmada zirveye oynuyor
Galatasaray savunmada zirveye oynuyor
21 0
Lacroix çözüm için daha çok çaba gösterilmesi çağrısında bulundu
Lacroix çözüm için daha çok çaba gösterilmesi çağrısında bulundu
16 0
En fazla yağış Ercan’da kaydedildi
En fazla yağış Ercan’da kaydedildi
34 0
Fransa, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk ülke oldu
Fransa, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk ülke oldu
14 0
Sağlıkta Ortak Sorun Obezite
Sağlıkta Ortak Sorun Obezite
19 0
banner1012

Göçmenköy’den anlamlı hareket

banner974
Göçmenköy’den anlamlı hareket
banner971
Göçmenköy, yaşadığı kalp krizi nedeniyle sahalardan uzak kalan Cihangir futbolcusu Babacar Diop’a bugün oynanan Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçı öncesi çiçek takdim etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Atatürk Stadı’nda yer alan Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek final mücadele öncesinde Göçmenköy’den anlamlı bir hareket geldi. Göçmenköy kaptanı Bilal Ceylan, Süper Lig’in 20’nci haftasında Mağusa Türk Gücü maçında kalp krizi geçiren Babacar Diop’a çiçek takdiminde bulunurken, bu anlamlı hareketi tribünler de alkışladı.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.