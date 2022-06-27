TTFF eski gücüne kavuşmak istiyor

Geçtiğimiz hafta olağan yıllık genel kurulunu gerçekleştiren Türk Toplumu Futbol Federasyonu, yeni dönem için çalışmalara başladı.

Yeni seçilen başkan İrfan Davulcular ve yönetim kadrosu, önemli adımlar atarak TTFF’yi büyütmek ve eski gücüne kavuşmak için gerekli girişimlerde bulunuyor. TTFF, bünyesine katılmak isteyen takımlar için çağrıda bulundu. Yapılan açıklama şöyle:

‘‘Türk Toplumu Futbol Federasyonu 2022-2023 sezonu AGM yaptıktan sonra göreve yeni gelen yönetim kurulu hep birlikte Eylül ayında açılacak sezon için kolları sıvadı. Başta Federasyon Başkanı irfan Davulcular ve Asbaşkan Ozan Beliger olmak üzere tüm yönetim kurulu yeni sezon için yapılması gereken tüm işlemleri tamamlayarak yola devam edecek. 2020 Mart ayında dünyanın başına gelen covid illeti bizleri de çok etkilemiştir. Futbol federasyonumuzun yeniden eski gücüne dönmesi için tüm gerekenleri yerine getireceğiz. Ayrıca tüm halkımıza bir duyuruda bulunmak istiyoruz. Futbol federasyonumuza katılmak isteyen arkadaşlarımıza duyurulur. Gerek A takımlarımıza gerekse 35/45 ve 50 yaş üstü veteran takımlarımıza katılmak isteyen tüm halkımıza kapılarımız açıktır. Her daim bizlere ulaşabilirsiniz zamanımız kısıtlı olduğundan dolayı bizlere direk e-posta adresimizden ulaşabilirsiniz.’’

