Spor Dairesi sahalarda bakıma hız verdi

Spor Dairesi Müdürlüğü, futbol sezonunun tamamlanmasıyla birlikte birçok sahada bakım-onarım çalışmalarına hız verdi.

Daha önce Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı ve İskele Cumhuriyet Stadı’nda vertikat ve bakım-onarım çalışmalarını başlattıklarını aktaran Spor Dairesi Müdürü Rıza Erseven, geçtiğimiz gün de Lefkoşa Atatürk Stadı, Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı, Lefkoşa Atilla Topaloğlu Stadı, Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı, Lapta Şehit Şevket Kadir Stadı, Tatlısu Dr. Ali Özsoy Stadı ile Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda bakım-onarım çalışmaları başlattıklarını anlattı.

Yeni sezon öncesinde sahaların hazır duruma gelebilmesi için çaba gösterdiklerini söyleyen Erseven, çalışmalara katkı koyan daire personeli ve çalışanlara da teşekkür etti.

