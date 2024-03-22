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Trendyol Süper Lige seçim ayarı

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Trendyol Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarının programı belli oldu. Mahalli İdareler Genel Seçimi sebebiyle maçlar 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde oynanacak

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Trendyol Süper Lige seçim ayarı
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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Sezon başında ilan edildiği üzere, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi sebebiyle 31. hafta müsabakalarının 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde oynanması planlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarının programı şu şekilde:
2 Nisan Salı:
17.00 İstanbulspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30 Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Corendon Airlines Park Antalya)
20.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Kalyon)
20.30 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (RAMS Park)
3 Nisan Çarşamba:
17.00 EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (BG Grup 4 Eylül)
20.30 Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.30 Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor (Ülker)
4 Nisan Perşembe:
20.30 Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.30 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
 
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