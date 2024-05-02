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NBA'de flaş iddia

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NBA'in efsanesi Lebron James'in oğlu Bronny, 2024 NBA Draftına katılacak. Los Angeles Lakers'ın, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Lebron'u takımda tutmak için Bronny'i seçme kozunu oynayacağı belirtiliyor

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NBA'de flaş iddia
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NBA'de Los Angeles Lakers'ın play-off macerası Denver Nuggets'a kaybedilen 4-1'lik seriyle sona erdi.
Lakers sezonu noktalarken, Lebron James'in bu yaz bitecek olan sözleşmesi takımda ana gündem maddesi haline geldi.
Los Angeles yönetimi, takımda kalıp kalmama konusunda kararsız olan Lebron'u takımda tutmak için basketbol camiasını heyecanlandıracak bir kozu oynamaya hazırlanıyor.
Lebron'un oğlu Bronny James'in, 2024 Draftına katılacağı ve Lakers'ın oğul James'i seçerek efsane basketbolcuyu takımda tutmak istediği iddia edildi.
Lebron daha önce verdiği röportajlarda "Bronny ile birlikte oynamak" en büyük hayalim ifadelerini kullanmıştı..
Bronny James bu sezon NCAA'de USC Trojans için ter döktü. 19 yaşındaki basketbolcu takımıyla çıktığı 25 maçta 4 virgül 8 sayı, 2 virgül 8 ribaunt ve 2 virgül 1 asist ortalamalarını tutturdu..
İki sezon daha basketbol oynaması beklenen Lebron James'in, oğlunun seçilmesi durumunda takımda kalma ihtimaline kesin gözüyle bakılıyor.
 
 
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