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Gençlerbirliği'nden 100. yıla özel 1923 kombine bilet

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kulübün kuruluşunun ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 1923 genç taraftara kombine bilet hediye edileceğini duyurdu

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Gençlerbirliği'nden 100. yıla özel 1923 kombine bilet
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Başkent ekibinden yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, 2023-2024 sezonunun kalan maçlarında geçerli olmak üzere 9-19 yaş aralığındaki Gençlerbirliği Passolig kart sahibi 1923 genç taraftara, kombine bilet hediye edileceği belirtildi.
Açıklamada, "Gençlerbirliği'mizin ve Cumhuriyet'imizin 100. yılına özel bu kampanyadan faydalanmak isteyen 9-19 yaş aralığındaki taraftarlarımızın, Eryaman Stadı Passolig gişelerine, Gençlerbirliği Passolig kartları ve kimlik belgeleriyle gitmeleri halinde gerekli yüklemeler yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
 
 
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