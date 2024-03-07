Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı

Trendyol Süper Lig'in 29. Haftasının açılış maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şu şekilde:
8 Mart Cuma:
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)
9 Mart Cumartesi:
12.30 EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)
15.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
18.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Papara Park)
18.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
10 Mart Pazar:
12.30 Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)
15.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
15.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)
18.00 Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor (Ülker)
11 Mart Pazartesi:
19.30 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.