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Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftası bugün oynanacak tek müsabakayla start alacak. Haftanın açılış maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

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Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı
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Trendyol Süper Lig'in 29. Haftasının açılış maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şu şekilde:
8 Mart Cuma:
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)
9 Mart Cumartesi:
12.30 EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)
15.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
18.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Papara Park)
18.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
10 Mart Pazar:
12.30 Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)
15.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
15.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)
18.00 Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor (Ülker)
11 Mart Pazartesi:
19.30 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)
 
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