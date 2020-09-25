Transferler, kaptan ve antrenörle buluştu

Tarihinde ilk kez K-PET Birinci Ligde mücadele edecek olan İncirli’nin yeni transferler takım kaptanı Ramadan Deniz ve antrenör Mehmet Emin Zaim ile buluştular.

Kaptan Ramadan Deniz, Mağusa’da gerçekleşen buluşmada çoğunluğu Yonpaş Dumlupınar takımından transfer edilen futbolcular ile yine Yonpaş Dumlupınar kökenli teknik adam Mehmet Emin Zaim’e, İncirli kulübünün yapısını aktarırken, toplantıda yeni sezona yönelik hedefler de masaya yatırıldı.

