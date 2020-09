Mağusa’da online eğitim kaosu

Mağusa esnafı, DAÜ Rektörlüğü önünde eylem gerçekleştirerek DAÜ’den 'online eğitim' kararını değiştirmesi istendi. Esnaf, “Online eğitim olursa, zarar ziyanın faturası kime kesilecek?” diye tepki gösterdi

DAÜ yönetimi tarafından salgın nedeniyle ara verilen eğitime yeni dönemde de uzaktan eğitim şeklinde devam edilecek olması tepkiyle karşılandı.Mağusa’da bir grup esnaf, DAÜ önünde toplanarak, eylem yaptı, alınan karara tepki gösterdi. Sabahın erken saatlerinde Rektörlük önünde toplanan eylemciler, açıklama yaparak durumu alkışlarla protesto etti.Gazimağusalı esnaf grubu, dün sabah DAÜ Rektörlüğü önüne giderek, siyah çelenk bıraktı ve açıklama yaptı.“Gazimağusa esnafı” adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan POPART Öğrenci Yurdu Direktörü Ekrem Soyşen, DAÜ’nün Gazimağusa ile bütünleşen bir kent üniversitesi olduğuna işaret etti.Bakanlar Kurulu’nun verdiği karar doğrultusunda yüzde 40 online, yüzde 60 yüz yüze olacak şekilde seyreltilmiş eğitim hedeflendiğini anımsatan Soyşen, bu karara rağmen DAÜ senatosunun bunun aksi bir karar aldığını söyledi ve kararın hangi amaca hizmet ettiğini sordu.Üniversite yönetimiyle yapılan görüşmelerde Bakanlar Kurulu’nun kararı doğrultusunda hareket edileceğinin söylendiğini savunan Soyşen, esnafın tüm hazırlığını buna göre yaptığını anlattı.Soyşen, “Şu bir gerçek ki bu ülkede yükseköğretim olmaz ve adaya öğrenci gelmezse ekonominin çarkları dönmez. Bu ülkeye öğrenci akışı olmazsa adada hayat durur. Şu an birçok esnaf kepenk indirmiş durumda” dedi.Soyşen, DAÜ senatosuna çağrıda bulunarak “Senato, bu karardan dönmeli, aksi takdirde eylemlerimiz devam edecektir” diyerek esnafın uğradığı zararın kime kesileceği sorusunu yöneltti.DAÜ senatosu tarafından verilen karardan dönülmesi gerektiğine dikkat çeken Soyşen, “Öğrencilerin gelmesi adına tüm önlemler alınmalı, hijyen koşullarına uyulmalı ve uçak sayıları arttırılmalıdır” ifadelerini kullanarak “senatonun kararından dönmemesi halinde adaya gelmiş olan öğrenciler ve hazırlıklarını yapan esnafa ne olacak?” dedi. Soyşen kararın iptal edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.Esnafın, DAÜ Rektörü ile birçok kez görüşme yaptığı, görüşmelerde yüz yüze eğitim olarak konuşulduğunu fakat DAÜ’nün kimseye bir şey söylemeden böyle bir karar almasının ülkede ve Gazimağusa esnafında ne gibi bir sorunlar doğuracağının göz ardı edildiği de kaydedildi.Mağusa Suriçi Esnaf Hareketi, DAÜ önündeki eyleme tepki gösterdi: “Kim bunlar? DAÜ'deki yurt sahipleri, orada açılan AVM’deki ticarethane sahipleri ve okula tankerlerle su taşıyanlar. Ölümle sonuçlanacak bir vaka olursa bunun hesabını kim verecek? Para kazanma hırsının da bir limiti var!”Mağusa Suriçi Esnaf Hareketi adına açıklama yapan Yılmaz Parlan, DAÜ’de ‘Mağusa Esnafı’ adı altında yapılan eylemi eleştirdi.“Bir grup insan, Esnafın adını kullanarak DAÜ önünde eylem yapmış DAÜ'nün bu dönem üniversiteyi online çalıştırmasını protesto edecekmiş” diyen Mağusa Suriçi Esnaf Hareketi, yapılan eylemin toplum menfaatine olmadığını savundu.“Bir grup insan Esnafın adını kullanarak DAÜ önünde eylem yapmış DAÜ'nün bu dönem üniversiteyi online çalıştırmasını protesto etmiş. Üniversitenin açılmasını istiyorlar.Kim bunlar? DAÜ'deki yurt sahipleri ve orada açılan AVM de bazı ticarethane sahipleri ve okula tankerlerle su taşıyan bazı şahıslar.AVM üniversite içine yapılırken KTEZO tarafından yakın çevrede haksız rekabet oluşturacak diye mahkemeye verilen ama mahkeme süreci halen devam ederken onca tantanaya rağmen açılan bir yer bugün esnaflardan yardım istiyor...İronik bir durum!Para kazanma hırsı her şeyi birbirine karıştırmış. Bir defa eylemin adresi yanlış. Neden DAÜ önü? Eylemin adresi Başbakanlığın önü olmalıydı.Öyle ya çünkü COVİD'e rağmen bir Pandemi hastanesi yapmamışlar ve bütün toplumun ya da buraya gelmek isteyen herkesin sağlığını tehlikeye atmışlardı.1 Temmuzda Sendikal Platforum Pandemi hastanesi yapılması ve karantinasız girişe hayır için Lefkoşa da Başbakanlık önünde eylem yaptığında bu arkadaşlar nerede idi? Suriçi esnafı Derinya ve Aplıç kapılarının açılması için eylem üstüne eylem yaparken bu arkadaşlar nerede idi?Şimdi ise DAÜ önünde eylem yapıp üniversitenin kararını değiştirmesini istiyorlar. Kusura bakmayın ama ülkede bir Pandemi hastanesi bile yoksa ne yapsın üniversite yarın ölümle sonuçlanacak bir vaka olursa bunun hesabını kim verecek?Para kazanma hırsının da bir limiti var!İlla ki para kazanmak istiyorsanız eylemi birilerine yaranmak için değil toplum için yapın herkes kazansın.Mesela şuan da kapılar kapalı açık olanlarda fonksiyonel değil gelin kapıların açılmasını sağlayalım, ada insanına zorunlu olan PCR testlerinin iptal edilmesi ve bunun sadece hava ve deniz limanlarında uygulanması halinde Baf'dan Karpaza dolaşım özgürlüğünün sağlanması durumunda 1 milyon insanın faydalanacağı bir pazara ulaşalım.İlla ki para mı kazanmak istiyorsunuz? Gelin Kıbrıs sorunun çözümü konusunda siyasilere baskı yapıp bu sorunu çözelim ve uluslararası hukuğun içinde yerimizi alalım ve her zaman şikayetçi olduğumuz bu izole durumdan da kurtulmuş olalım.Bunu yapabilirsek Avrupalılar Birliği ailesi içinde tam 380 milyonluk pazara ulaşıyorsunuz.Bunları düşünüyorsanız hade buyurun sınır kapılarında hep birlikte eylem yapıp hep birlikte kurtulalım.DAÜ önünde eylem yapmak yanlış olduğu gibi ucuz bir eylemdir de! Yine de tercih sizin!”Yılmaz Parlan