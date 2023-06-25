“Transferde tehlikeli yola girildi”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, KTFF Mali Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada mevcut transfer rakamlarını kulüplerin birçoğunun ödeyemeyecek durumda olduğunu, bu tehlikenin büyüdüğünü, futbolcuların birçoğunun kulüplere rest çekmeye başladığını belirtti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, KTFF Mali Genel Kurulu’nda kulüp başkanlarına kırgınlığı olduğunu, kendisini en fazla üzen olayın Kulüpler Birliği’nin düzenlediği toplantıda tavrı olduğunu açıkladı

Organize edilen toplantıda Kulüpler Birliği’nin yabancı sayısını 3 olarak belirleyip federasyona sunmadan basınla paylaştığını belirterek dayatma yapıldığı imasında bulundu.

KTFF’nin bugüne kadar kulüplerle istişare halinde karar aldığını vurgulayan Sertoğlu gördüğü bu tavrın yanlış olduğunu belirtti.

3 yabancı kararı sonrası bazı Lefkoşa kulüplerinin 1 yabancı kararı verdiğini ancak federasyonla hiçbir şekilde yine istişarede bulunulmadığını, kendilerinin ise yönetim kurulunda 2 yabancı kararı alarak konuyu kapattığını belirten Sertoğlu, bu davranışın bir dönem motivasyonunu çok düşürdüğünü hatta bir dönem de gel-git yaşadığını ifade etti.

Federasyonda birlik olduklarını, bunun bozulmaması gerektiğini belirten Hasan Sertoğlu, Kulüpler Birliği başkanlığı seçimi konusunda Hakan Törehan’ın başkan adaylığına karşı çıkmadığını, görüşmelerinde de bunu kendisine söylediğini belirtti.

Kulüpler Birliği seçimine asla karışmayacağını belirten Sertoğlu her kulübe eşit mesafede olduğunu ancak bu seçimin kavga ederek yapılmaması gerektiğini dile getirdi.

TRANSFERDE TEHLİKELİ YOLA GİRİLDİ

Sertoğlu mevcut transfer rakamlarını kulüplerin birçoğunun ödeyemeyecek durumda olduğunu, bu tehlikenin büyüdüğünü, futbolcuların birçoğunun kulüplere rest çekmeye başladığını belirterek, iki üç kulübün kendi kendine oynayamayacağını, onlara rakip de olması gerektiğini belirtti.

Futbolcuların bazı kulüplerde aldığı paraların tavanı yükselttiğini, diğer oyunculara olumsuz yansıdığını, futbolcunun değerine göre hareket etmediğini belirten Sertoğlu, “Bizde herkes kendinin değerini piyasaya göre artırıp doğru olmayan bir yola giriliyor" dedi.



