BTM 2. Lig’de ilk devre tamamlandı

İktisatbank BTM 2. Ligi’nde 3’üncü hafta Cumartesi günü oynanan maçlarla birlikte tamamlandı. İlk devresi tamamlanan BTM 2. Ligi’nde 2022-2023 sezonunun ara transferi Pazartesi 09.00 – 13.00 saatleri arasında gerçekleşecek.
6 TAKIM İKİNCİ TURA YAKIN
Oynadıkları üçüncü maçları da galibiyetle tamamlayan Sadrazam Kayalar, Aslanköy, Gaziköy, Güvercinlik, Yarköy ve Dipkarpaz, bir üst tura yükselme adına oldukça avantajlı konuma geçtiler.
İKTİSATBANK BTM 2.LİG 3.HAFTA SONUÇLARI
1.GRUP
Yedidalga Aksu SK – Doğancı: 2 - 2
Süleymanlar Autos Yeşilyurt – Gaziveren: 0 – 1
2.GRUP
Gayretköy GSK – Akçay : 1 – 1
Serhatköy SK – Zümrütköy
3.GRUP
Çamlıbel SKD – Tepebaşı SK: 2 – 1
Sadrazam Kayalar SK – Kalkanlı: 6 – 0
4.GRUP
Şirinevler YSK – Dağyolu Göçeri: 2 – 1
5.GRUP
Haspolat SGSK – Doğukent SK: 7 – 1
Ağırdağ Boğaz – Doğruyol Pınarbaşı: 0 – 0
6.GRUP
Aslanköy GSD – Alayköy: 2 – 1
Taşkent TSK – Yeniceköy: 2 – 2
7.GRUP
Kırıkkale TSK – Dilekkaya: 0 – 2
Gaziköy SK – Pergama SD : 6 – 0
8.GRUP
Alaniçi YSK – Serdarlı: 2 – 0
Bahçeli SK – Tatlısu Seracılar: 4 – 1
9.GRUP
Korkuteli GD – Yenişehir: 2 – 1
SB Tic. Güvercinlik – Çayönü:1 – 0
10.GRUP
Boğaziçi SK – Mutluyaka HSK:2 – 3
Royal Sun Ötüken TKOSK – Tuzlaspor: 2 – 2
11.GRUP
Sun RepublicYarköy PGSK – Civisil : 2 – 0
Bafra SK – Ergazi: 2 – 2
12.GRUP
Halil FalyalıKumyalı SK – Sipahi: 2 – 0
Dipkarpaz TSK – Yedikonuk : 5 – 1
1. Grup Puan Tablosu
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. Doğancı 3 2 1 0 9 2 7 7
2. Gaziveren 3 2 0 1 2 3 -1 6
3. Yedidalga Aksu 3 1 1 1 3 3 0 4
4. S. Autos Yeşilyurt 3 0 0 3 0 6 -6 0
2. Grup Puan Tablosu
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. Akçay 3 2 1 0 10 3 7 7
2. Gayretköy 3 2 1 0 5 2 3 7
3. Serhatköy 3 1 0 2 3 7 -4 3
4. Zümrütköy 3 0 0 3 2 8 -6 0
3. Grup Puan Tablosu
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. Sadrazam Kayalar 3 3 0 0 10 1 9 9
2. Çamlıbel 3 2 0 1 6 4 2 6
3. Kalkanlı 3 1 0 2 4 10 -6 3
4. Tepebaşı 3 0 0 3 2 7 -5 0
4. Grup Puan Tablosu
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. Atoll Kozanköy 3 2 1 0 9 2 7 7
2. Şirinevler 3 2 1 0 6 2 4 7
3. Dağyolu Göçeri 3 1 0 2 5 7 -2 3
4. Yeşiltepe 3 0 0 3 0 9 -9 0
5. Grup Puan Tablosu
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. Ağırdağ Boğaz 3 2 1 0 12 2 10 7
2. Doğruyol Pınarbaşı 3 1 2 0 6 2 4 5
3. Haspolat 3 1 1 1 10 6 4 4
4. Doğukent 3 0 0 3 2 20 -18 0
6. Grup Puan Tablosu
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. Aslanköy 3 3 0 0 8 1 7 9
2. Yeniceköy 3 1 1 1 3 4 -1 4
3. Alayköy 3 1 0 2 4 4 0 3
4. Taşkent 3 0 1 2 3 9 -6 1
7. Grup Puan Tablosu
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. Gaziköy 3 3 0 0 12 3 9 9
2. Dilekkaya 3 2 0 1 5 3 2 6
3. Kırıkkale 3 1 0 2 8 6 2 3
4. Pergama 3 0 0 3 1 14 -13 0
8. Grup Puan Tablosu
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. Serdarlı 3 2 0 1 9 3 6 6
2. Bahçeli 3 2 0 1 9 4 5 6
3. Alaniçi 3 1 1 1 3 4 -1 4
4. Tatlısu Seracılar 3 0 1 2 1 11 -10 1
9. Grup Puan Tablosu
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. SB Tic. Güvercinlik 3 3 0 0 8 1 7 9
2. Korkuteli 3 1 1 1 3 3 0 4
3. Yenişehir 3 1 0 2 4 9 -5 3
4. Çayönü 3 0 1 2 2 4 -2 1
10. Grup Puan Tablosu
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. Tuzlaspor 3 1 2 0 5 3 2 5
2. Boğaziçi 3 1 1 1 7 5 2 4
3. Mutluyaka 3 1 1 1 4 5 -1 4
4. Royal Sun Ötüken 3 0 2 1 4 7 -3 2
11. Grup Puan Tablosu
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. S. Republic Yarköy 3 3 0 0 6 0 6 9
2. Ergazi 3 1 1 1 4 5 -1 4
3. Civisil 3 1 0 2 2 4 -2 3
4. Bafra 3 0 1 2 2 5 -3 1
12. Grup Puan Tablosu
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. Dipkarpaz 3 3 0 0 10 1 9 9
2. H. Falyalı Kumyalı 3 1 1 1 4 3 1 4
3. Yedikonuk 3 0 2 1 4 8 -4 2
4. Sipahi 3 0 1 2 1 7 -6 1
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