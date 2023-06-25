BTM 2. Lig’de ilk devre tamamlandı

İlk devresi tamamlanan BTM 2. Ligi’nde oynadıkları 3 maçı da kazanan Sadrazam Kayalar, Aslanköy, Gaziköy, Güvercinlik, Yarköy ve Dipkarpaz, bir üst tura yükselme adına önemli avantaj elde ettiler

İktisatbank BTM 2. Ligi’nde 3’üncü hafta Cumartesi günü oynanan maçlarla birlikte tamamlandı. İlk devresi tamamlanan BTM 2. Ligi’nde 2022-2023 sezonunun ara transferi Pazartesi 09.00 – 13.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

6 TAKIM İKİNCİ TURA YAKIN

Oynadıkları üçüncü maçları da galibiyetle tamamlayan Sadrazam Kayalar, Aslanköy, Gaziköy, Güvercinlik, Yarköy ve Dipkarpaz, bir üst tura yükselme adına oldukça avantajlı konuma geçtiler.

İKTİSATBANK BTM 2.LİG 3.HAFTA SONUÇLARI



1.GRUP

Yedidalga Aksu SK – Doğancı: 2 - 2

Süleymanlar Autos Yeşilyurt – Gaziveren: 0 – 1

2.GRUP

Gayretköy GSK – Akçay : 1 – 1

Serhatköy SK – Zümrütköy

3.GRUP

Çamlıbel SKD – Tepebaşı SK: 2 – 1

Sadrazam Kayalar SK – Kalkanlı: 6 – 0

4.GRUP

Şirinevler YSK – Dağyolu Göçeri: 2 – 1

5.GRUP

Haspolat SGSK – Doğukent SK: 7 – 1

Ağırdağ Boğaz – Doğruyol Pınarbaşı: 0 – 0

6.GRUP

Aslanköy GSD – Alayköy: 2 – 1

Taşkent TSK – Yeniceköy: 2 – 2

7.GRUP

Kırıkkale TSK – Dilekkaya: 0 – 2

Gaziköy SK – Pergama SD : 6 – 0

8.GRUP

Alaniçi YSK – Serdarlı: 2 – 0

Bahçeli SK – Tatlısu Seracılar: 4 – 1

9.GRUP

Korkuteli GD – Yenişehir: 2 – 1

SB Tic. Güvercinlik – Çayönü:1 – 0

10.GRUP

Boğaziçi SK – Mutluyaka HSK:2 – 3

Royal Sun Ötüken TKOSK – Tuzlaspor: 2 – 2

11.GRUP

Sun RepublicYarköy PGSK – Civisil : 2 – 0

Bafra SK – Ergazi: 2 – 2

12.GRUP

Halil FalyalıKumyalı SK – Sipahi: 2 – 0

Dipkarpaz TSK – Yedikonuk : 5 – 1



1. Grup Puan Tablosu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. Doğancı 3 2 1 0 9 2 7 7

2. Gaziveren 3 2 0 1 2 3 -1 6

3. Yedidalga Aksu 3 1 1 1 3 3 0 4

4. S. Autos Yeşilyurt 3 0 0 3 0 6 -6 0



2. Grup Puan Tablosu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. Akçay 3 2 1 0 10 3 7 7

2. Gayretköy 3 2 1 0 5 2 3 7

3. Serhatköy 3 1 0 2 3 7 -4 3

4. Zümrütköy 3 0 0 3 2 8 -6 0



3. Grup Puan Tablosu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. Sadrazam Kayalar 3 3 0 0 10 1 9 9

2. Çamlıbel 3 2 0 1 6 4 2 6

3. Kalkanlı 3 1 0 2 4 10 -6 3

4. Tepebaşı 3 0 0 3 2 7 -5 0



4. Grup Puan Tablosu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. Atoll Kozanköy 3 2 1 0 9 2 7 7

2. Şirinevler 3 2 1 0 6 2 4 7

3. Dağyolu Göçeri 3 1 0 2 5 7 -2 3

4. Yeşiltepe 3 0 0 3 0 9 -9 0



5. Grup Puan Tablosu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. Ağırdağ Boğaz 3 2 1 0 12 2 10 7

2. Doğruyol Pınarbaşı 3 1 2 0 6 2 4 5

3. Haspolat 3 1 1 1 10 6 4 4

4. Doğukent 3 0 0 3 2 20 -18 0



6. Grup Puan Tablosu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. Aslanköy 3 3 0 0 8 1 7 9

2. Yeniceköy 3 1 1 1 3 4 -1 4

3. Alayköy 3 1 0 2 4 4 0 3

4. Taşkent 3 0 1 2 3 9 -6 1



7. Grup Puan Tablosu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. Gaziköy 3 3 0 0 12 3 9 9

2. Dilekkaya 3 2 0 1 5 3 2 6

3. Kırıkkale 3 1 0 2 8 6 2 3

4. Pergama 3 0 0 3 1 14 -13 0



8. Grup Puan Tablosu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. Serdarlı 3 2 0 1 9 3 6 6

2. Bahçeli 3 2 0 1 9 4 5 6

3. Alaniçi 3 1 1 1 3 4 -1 4

4. Tatlısu Seracılar 3 0 1 2 1 11 -10 1



9. Grup Puan Tablosu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. SB Tic. Güvercinlik 3 3 0 0 8 1 7 9

2. Korkuteli 3 1 1 1 3 3 0 4

3. Yenişehir 3 1 0 2 4 9 -5 3

4. Çayönü 3 0 1 2 2 4 -2 1



10. Grup Puan Tablosu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. Tuzlaspor 3 1 2 0 5 3 2 5

2. Boğaziçi 3 1 1 1 7 5 2 4

3. Mutluyaka 3 1 1 1 4 5 -1 4

4. Royal Sun Ötüken 3 0 2 1 4 7 -3 2



11. Grup Puan Tablosu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. S. Republic Yarköy 3 3 0 0 6 0 6 9

2. Ergazi 3 1 1 1 4 5 -1 4

3. Civisil 3 1 0 2 2 4 -2 3

4. Bafra 3 0 1 2 2 5 -3 1



12. Grup Puan Tablosu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. Dipkarpaz 3 3 0 0 10 1 9 9

2. H. Falyalı Kumyalı 3 1 1 1 4 3 1 4

3. Yedikonuk 3 0 2 1 4 8 -4 2

4. Sipahi 3 0 1 2 1 7 -6 1

