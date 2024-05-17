Yenişemediler

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AKSA Süper Lig Play-out 3. maçında ligde kalmayı Çarşamba günü oynadıkları 2. maçlar sonunda garantileyen Yenicami ile China Bazaar Gençlik Gücü karşılaştı.
Atatürk Stadı’nda yer alan maçta iki takım da A2 takım ağırlıklı oyuncularla yer aldı. Mücadele ikinci devrede kaydedilen karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı. Maçta Yenicami’nin golünü 59. dakikada Karan Sönmez, Gençlik Gücü’nün golünü ise 55. dakikada Mehmet Bardak kaydetti. Bu sonuçla Gençlik Gücü Play-out’u 23, Yenicami 22 puanla tamamladı.
 
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