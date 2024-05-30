Trabzonspor transferde vites yükseltti

Trabzonspor, Roman Yaremchuk ve Muhammed Cham'ı kadrosuna bağlamak için temaslarını yoğunlaştırdı

Bordo mavililerde bir yönetici, Yaremchuk'un bonservisini elinde bulunduran Club Brugge yetkilileriyle Belçika'da bir araya geldi.

Belçika ekibiyle temaslarını yoğunlaştıran Trabzonspor, Ukraynalı santrforun transferini olabildiğince hızlı bir şekilde noktalamak istiyor.

Yaremchuk, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Valencia'da geçirmiş ve 25 lig maçında 3 gol kaydetmişti.

Yaremchuk için Belçika'da bulunan Trabzonspor yetkilileri, oradaki temaslarının ardından Muhammed Cham transferini bitirmek için Fransa'ya geçecek.

KARADENİZ EKİBİ, CLERMONT'U İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

23 yaşındaki futbolcuyla el sıkışan Karadeniz ekibi, Clermont'u da istediği rakama ikna etmeyi hedefliyor.

Muhammed Cham bu sezon Clermont formasıyla 33 lig maçına çıkarken 8 gol attı, 4 de asist yaptı.

4 AYRILIK KAPIDA

Öte yandan Trabzonspor'da Kourbelis, Teklic, Lahtimi ve Maxi Gomez'in kira süreleri sona erdi. Abdullah Avcı'nın gelecek sezon planları arasında yer almayan bu 4 isimle yolların ayrılması bekleniyor.



